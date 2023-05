Lucky Punch: Neudörfl gewinnt bei Pöttsching

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:39

Neudörfl kam am Freitag dank eines späten Siegtreffers zu einem 2:1-Erfolg gegen Pöttsching im Rahmen der 25. Runde in der II. Liga Mitte. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Gast hatte mit 4:1 gesiegt.

Packender Abspann

In der 38. Minute erzielte Jakub Slezak das 1:0 für ASV Pöttsching. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit traf Neudörfl zum Ausgleich (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Vieles deutete in der ausgeglichenen zweiten Spielhälfte auf ein "X" hin, doch dann: Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Neudörfl für einen Treffer sorgte (93.) - Lukas Grabenwöger sorgte für den vielumjubelten Lucky Punch der Gäste - 1:2. Am Schluss gewann Neudörfl gegen Pöttsching knapp.

ASV Pöttsching muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber nimmt mit 18 Punkten den 16. Tabellenplatz ein. Pöttsching muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der II. Liga Mitte markierte weniger Treffer als ASV Pöttsching. Mit nun schon 17 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Pöttsching eher düster. ASV Pöttsching hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die fünfte Pleite am Stück.

Bei Neudörfl präsentierte sich die Abwehr angesichts 49 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Die drei Punkte brachten Neudörfl in der Tabelle voran. Neudörfl liegt nun auf Rang zwölf. Acht Siege, vier Remis und 13 Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Neudörfl endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Samstag tritt Pöttsching bei der Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn an, während Neudörfl einen Tag zuvor Forchtenstein empfängt.

II. Liga Mitte: ASV Pöttsching – Neudörfl, 1:2 (1:1)

93 Lukas Grabenwoeger 1:2

44 Lukas Grabenwoeger 1:1

38 Jakub Slezak 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei