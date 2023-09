Forchtenstein gewinnt rassiges Match gegen Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Details Samstag, 02. September 2023 22:19

Die gute Serie von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gäste verloren gegen Forchtenstein mit 2:3 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Spannung bis zum Schluss

Für das 1:0 von Forchtenstein zeichnete David Marin verantwortlich (10.), der einen direkten Freistoß in den Maschen unterbrachte. Jetzt erst recht, dachte sich Andreas Huber, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich via Distanzschuss parat hatte (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Fabian Widlhofer in der 26. Minute - er traf volley ins Ziel. Oberpetersdorf/Schwarzenb. brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Forchtenstein hatte bis zur Pause Bestand. Marc Amring beförderte das Leder zum 3:1 von Forchtenstein über die Linie (77.), als er nach einem Eckball angeschossen wurde und einschob. In der 78. Minute brachte Lukas Roschitz den Ball im Netz des Gastgebers unter und vollstreckte per Kopf postwendend zum Anschlusstreffer. Am Ende verbuchte Forchtenstein gegen Oberpetersdorf/Schw. die maximale Punkteausbeute.

Schlusspfiff in Forchtenstein! Die Siegesserie der Gäste nimmt hier in Forchtenstein ihr Ende. Die FSG schrammen nur knapp am 3:3 vorbei und liegen aktuell auf Platz 3. Die Gastgeber gewinnen und holen damit den zweiten Sieg der Saison. Damit liegen sie nun auf Platz 5.0 Marcel Schock, Ticker-Reporter

Im Klassement machte Forchtenstein einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Forchtenstein bei. Forchtenstein ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits zwölf Punkte auf das Konto von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz.

II. Liga Mitte: Forchtenstein – FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, 3:2 (2:1)

78 Lukas Roschitz 3:2

77 Marc Amring 3:1

26 Fabian Widlhofer 2:1

16 Andreas Huber 1:1

10 David Marin 1:0

