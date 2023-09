Acht-Tore-Festival zwischen Oberloisdorf und Draßmarkt - 4:4

Details Freitag, 01. September 2023 23:07

Im Spiel von SV Oberloisdorf gegen Draßmarkt gab es am Freitag im Rahmen der 5. Runde in der II. Liga Mitte Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Heroisches Comeback der Gäste in vogelwildem Match

Oberloisdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Erik Nemeth traf in der dritten Minute nach Vorlage von rechts ins untere Eck und zur frühen Führung. Das 1:1 von Draßmarkt stellte Alex Damasdi sicher (20.), der im Eins-gegen-Eins ins lange Eck einschob. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel besorgte Zoltan Peter Nemeth nach einem Eckball per Kopf das 2:1 (45.). Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause SV Oberloisdorf, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. In der 49. Minute war Damasdi nach feiner Einzelaktion mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Durchsetzungsstark zeigte sich Oberloisdorf, als Erik Nemeth (50.) und Cristian-Nicolae Fara (55., Elfmeter) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Es folgte der Anschlusstreffer für Draßmarkt – bereits der dritte für Damasdi (Elfmeter). Nun stand es nur noch 3:4 (67.). In der 77. Minute hatte der Gast den Ausgleich parat - Jürgen Kornfeld traf per Kopf zum 4:4-Endstand. Schließlich gingen SV Oberloisdorf und Draßmarkt mit einer Punkteteilung auseinander.

Schlusspfiff in Oberloisdorf. Schiedsrichter Tosun Dursun beendet das Match. Im großen und ganzen war es ein verdientes Unentschieden. Die heutige Schiedsrichterleistung war mehr als nur schwach! Danke fürs Mitlesen und einen schönen Abend noch! Jonathan Holzer, Ticker-Reporter

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – Draßmarkt, 4:4 (2:1)

77 Juergen Kornfeld 4:4

67 Alex Damasdi 4:3

55 Cristian-Nicolae Fara 4:2

50 Erik Nemeth 3:2

49 Alex Damasdi 2:2

46 Zoltan Peter Nemeth 2:1

20 Alex Damasdi 1:1

3 Erik Nemeth 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.