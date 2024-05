SV Forchtenstein setzt sich in Unterzahl gegen SV 7023 Z-S-P durch

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:54

In einem mitreißenden Match der II. Liga Mitte konnte sich der SV Forchtenstein am Freitagabend mit einem 3:1 Heimsieg gegen den SV 7023 Z-S-P durchsetzen. In einer Partie, die durch eine hohe Intensität und entscheidende Momente geprägt war, bewiesen die Gastgeber ihre Überlegenheit, trotz einer numerischen Unterzahl gegen Ende des Spiels.

Frühe Führung für die Hausherren und rasche Antwort des Gasts

Das Spiel begann dynamisch mit einem frühen Tor für SV Forchtenstein durch Julian Salamon in der 22. Minute, der seine Mannschaft mit einem gekonnten Treffer in Führung brachte. Doch die Freude währte nicht lange, denn Martin Haider glich nur zwei Minuten später für SV 7023 Z-S-P aus. Diese schnelle Antwort zeigte die Entschlossenheit der Gäste, hier nicht kampflos das Feld zu überlassen.

Mitte der ersten Halbzeit sorgte ein weiterer Höhepunkt: Yannick Tatar erzielte in der 39. Minute das 2:1 für SV Forchtenstein. Ein fast direkt verwandelter Eckball von David Marin fand den Kopf von Julian Salamon, der den Ball über die Linie nickte. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Entscheidung und Unterzahl

Nach der Pause suchten beide Teams ihre Chancen, wobei die Gäste einen gefährlichen Distanzschuss knapp über das Tor setzten. Die Partie gestaltete sich weiterhin ausgeglichen, bis in der 51. Minute Yannick Tatar von SV Forchtenstein eine Gelb-Rote Karte sah. Trotz der numerischen Unterlegenheit hielt Forchtenstein stand und ließ wenige Chancen zu.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 85. Minute durch Dino Guc, der das 3:1 für die Gastgeber markierte. Mit diesem Tor sicherte er seinem Team nicht nur die drei Punkte, sondern auch ein beruhigendes Polster für die letzten Minuten des Spiels. Die Gastgeber zeigten sich effizient in der Chancenverwertung und konnten das Spiel trotz Unterzahl erfolgreich zu Ende bringen.

II. Liga Mitte: Forchtenstein : SV 7023 Z-S-P - 3:1 (2:1)

85 Dino Guc 3:1

39 Julian Salamon 2:1

24 Martin Haider 1:1

22 Julian Salamon 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.