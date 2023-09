Siegesserie von SC Lockenhaus-Rattersdorf hält auch gegen Neutal

Details Freitag, 08. September 2023 22:45

Die Differenz von einem Treffer brachte Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf gegen ASK Neutal am Freitag an Spieltag sechs den Dreier. Das Match endete mit 2:1.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis und nach Chancen beiderseits torlos. Laszlo Lencse brachte Lockenhaus/Rattersdorf in der 50. Minute per Elfmeter in Front. Roland Szabo erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 85 Minuten auf 2:0, schob nach Abwehrfehler trocken ein. In der Nachspielzeit (93.) gelang Michael Trummer der Anschlusstreffer für Neutal, als er ins linke Eck einschob. Am Schluss siegte Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf gegen den Gast.

Nach sechs absolvierten Spielen stockte SC Lockenhaus-Rattersdorf sein Punktekonto bereits auf 15 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Fünf Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf. SC Lockenhaus-Rattersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

ASK Neutal holte auswärts bisher nur vier Zähler. Trotz der Niederlage belegt Neutal weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von ASK Neutal bei.

II. Liga Mitte: Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I – ASK Neutal, 2:1 (0:0)

93 Michael Trummer 2:1

85 Roland Szabo 2:0

50 Laszlo Lencse 1:0

