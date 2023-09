Drei Treffer für drei Punkte: Bad Sauerbrunn II mit Erfolg bei Kaisersdorf/Markt St. Martin

Details Samstag, 09. September 2023 22:09

Mit 0:3 verlor SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin am vergangenen Samstag gegen die Zweitvertretung von Bad Sauerbrunn. Auf dem Papier ging B. Sauerbrunn II als Favorit ins Spiel gegen Kaisersdorf/Markt St. Martin – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Die Partie ging an Spieltag sechs über die Bühne.

Doppelschlag als Wegbereiter

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Für das erste Tor sorgte Raphael Pohl. In der 53. Minute traf der Spieler von SC Bad Sauerbrunn II ins Schwarze. Daniel Hutter trug sich in der 57. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die Gäste bauten den Vorsprung in der 84. Minute aus - Nandor Janos Nagy sorgte für den Schlusspunkt. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee stand der Auswärtsdreier für B. Sauerbrunn II. Man hatte sich gegen SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin durchgesetzt.

Kaisersdorf/Markt St. Martin muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des Heimteams alles andere als positiv. SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Bei SC Bad Sauerbrunn II präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Bad Sauerbrunn II bei.

B. Sauerbrunn II setzte sich mit diesem Sieg von Kaisersdorf/Markt St. Martin ab und belegt nun mit zehn Punkten den fünften Rang, während SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin weiterhin vier Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

II. Liga Mitte: SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin – SC Bad Sauerbrunn II, 0:3 (0:0)

84 Nandor Janos Nagy 0:3

57 Daniel Hutter 0:2

53 Raphael Pohl 0:1

