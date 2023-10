Steinberg bezwingt SV 7023 Z-S-P in unterhaltsamen Sonntagsspiel

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 19:41

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen SV Steinberg und SV 7023 Z-S-P an diesem zehnten Spieltag. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Comeback bleibt verwehrt

Gergely Horvath brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn, traf in die Maschen und stellte die Führung für Steinberg sicher. Die Pausenführung von Steinberg fiel knapp aus. Benjamin Kun versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber (48.). Den Vorsprung von SV Steinberg ließ Ervin Pongracz in der 56. Minute anwachsen - damit schien die Messe bereits gelesen. Ciprian-Florin Brata verkürzte für SV 7023 Z-S-P später in der 65. Minute auf 1:3. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Ciprian-Florin Brata von den Gästen mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (90.). In der Nachspielzeit (92.) gelang Robert Humel der Anschlusstreffer für SV 7023 Z-S-P. Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und SV 7023 Z-S-P deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich SV 7023 Z-S-P noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Nächster Prüfstein für Steinberg ist ASK Neutal (Samstag, 18:00 Uhr). SV 7023 Z-S-P misst sich am selben Tag mit Lackenbach (15:30 Uhr).

II. Liga Mitte: SV Steinberg – SV 7023 Z-S-P, 3:2 (1:0)

92 Robert Humel 3:2

65 Ciprian-Florin Brata 3:1

56 Ervin Pongracz 3:0

48 Benjamin Kun 2:0

14 Gergely Horvath 1:0

