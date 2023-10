Unentschieden: Csire egalisiert doppelten Rückstand von Lackenbach gegen Oberloisdorf

Details Samstag, 07. Oktober 2023 22:21

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen Lackenbach und SV Oberloisdorf 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Match ging an Spieltag 10 über die Bühne.

Zwei beide - macht jeweils einen Zähler

Vor den Augen der 174 Zuschauer stellte Peter Janos Nemeth das 1:0 für Oberloisdorf sicher (7.). Adam Csire nutzte die Chance für Lackenbach und beförderte in der 18. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz.

Da ist endlich der hochverdiente Ausgleich für die Heimischen! Wieder geht Csire steil über die rechte Seite, schüttelt seinen Gegenspieler ab und lupft den Ball elegant ins lange Eck. Der Goalie ist zwar noch mit den Fingerspitzen dran, kann den Ball jedoch nicht mehr abwehren Dominik Lehrner, Ticker-Reporter

Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Tamas Vert machte in der 53. Minute das 2:1 von SV Oberloisdorf perfekt. In der 79. Minute sicherte Csire seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Schließlich gingen Lackenbach und Oberloisdorf mit einer Punkteteilung auseinander.

Lackenbach tritt kommenden Samstag, um 15:30 Uhr, bei SV 7023 Z-S-P an. Einen Tag später empfängt Oberloisdorf SV Rohrbach.

II. Liga Mitte: Lackenbach – SV Oberloisdorf, 2:2 (1:1)

79 Adam Csire 2:2

53 Tamas Vert 1:2

18 Adam Csire 1:1

7 Peter Janos Nemeth 0:1

