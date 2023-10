Pilgersdorf baut Serie aus und siegt zuhause gegen Bad Sauberbrunn II

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:30

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Pilgersdorf. Der Gastgeber setzte sich mit einem 3:1 gegen die Reserve von SC Bad Sauerbrunn durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Pilgersdorf die Nase vorn.

Heimsieg mit Zwei-Tore-Polster

Michael Kirnbauer brachte sein Team in der 13. Minute nach vorn. Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute Pilgersdorf die Führung (42.) aus - György Vass traf. Mit der Führung für Pilgersdorf ging es in die Kabine. Bad Sauerbrunn II traf zum 1:2 (71.) durch Raphael Pohl. Gabor Bori stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für Pilgersdorf her (87.). Letzten Endes holte Pilgersdorf gegen B. Sauerbrunn II drei Zähler.

Pilgersdorf klettert nach diesem Spiel auf den elften Tabellenplatz. Drei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Pilgersdorf derzeit auf dem Konto. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Pilgersdorf ungeschlagen ist.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt SC Bad Sauerbrunn II den achten Platz in der Tabelle ein. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich Bad Sauerbrunn II weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nächster Prüfstein für Pilgersdorf ist SV Oberloisdorf (Sonntag, 16:00 Uhr). B. Sauerbrunn II misst sich am selben Tag mit Neudörfl (12:00 Uhr).

II. Liga Mitte: Pilgersdorf – SC Bad Sauerbrunn II, 3:1 (2:0)

87 Gabor Bori 3:1

71 Raphael Pohl 2:1

42 Gyoergy Vass 2:0

13 Michael Kirnbauer 1:0

