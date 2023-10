Turnaround nach Zwei-Tore-Rückstand: Erfolgreiche Aufholjagd von Neutal bei Lackenbach

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:32

Lackenbach und ASK Neutal boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3, obwohl die Hausherren bereits komfortabel mit 2:0 in Front lagen. Die Ausgangslage sprach für Neutal, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Kehrtwende nach dem Seitenwechsel

Lackenbach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marco Pekovits traf nach einer schönenn Kombination in der sechsten Minute zur frühen Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Adam Csire die Führung des Gastgebers via feinen Heber aus. David Kondrlik nutzte die Chance für ASK Neutal und beförderte in der 45. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Das Schlusslicht hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Michael Reiszner glich nur wenig später für den Gast aus (49.). Dass Neutal in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Maximilian Estl, der in der 71. Minute zur Stelle war und nach einem Eckball per Kopf traf. Lackenbach hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Lackenbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Lackenbach deutlich. Insgesamt nur einen Zähler weist Lackenbach in diesem Ranking auf.

Bei Neutal präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (28). Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. ASK Neutal liegt nun auf Platz sieben. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Neutal momentan auf dem Konto.

Am nächsten Freitag reist Lackenbach zu Oberpullendorf, zeitgleich empfängt ASK Neutal SV Rohrbach.

II. Liga Mitte: Lackenbach – ASK Neutal, 2:3 (2:1)

71 Maximilian Estl 2:3

49 Michael Reiszner 2:2

46 David Kondrlik 2:1

43 Adam Csire 2:0

6 Marco Pekovits 1:0

