MSV 2020 bleibt auch bei Neudörfl weiter unbesiegt

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:32

Mit 0:2 verlor Neudörfl am vergangenen Freitag zu Hause gegen Mattersburger Sportverein 2020. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. MSV 2020 löste die Aufgabe an Spieltag 12 am Freitagabend mit Bravour.

Souverän und verdient

Der Gast markierte das 1:0 (9.), als Alois Höller nach einem Eckball den ersten Tagestreffer Einzug halten ließ. Zur Pause hatte der Tabellenprimus eine hauchdünne Führung inne. Das 2:0 ließ Mattersburger Sportverein 2020 zum zweiten Mal im Match jubeln (54.). Matthias Müller besorgte die Vorentscheidung. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte MSV 2020 einen dreifachen Punktgewinn gegen Neudörfl.

Trotz der Niederlage fiel Neudörfl in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Die Gastgeber mussten schon 26 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Neudörfl alles andere als positiv. Mit dem Gewinnen tut sich Neudörfl weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Wer soll Mattersburger Sportverein 2020 noch stoppen? MSV 2020 verbuchte gegen Neudörfl die nächsten drei Punkte und führt das Feld der II. Liga Mitte weiter an. Mit nur sechs Gegentoren stellt Mattersburger Sportverein 2020 die sicherste Abwehr der Liga. MSV 2020 ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet elf Siege und ein Unentschieden. Mattersburger Sportverein 2020 scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Sonntag tritt Neudörfl bei der Reserve von SC Bad Sauerbrunn an, während MSV 2020 einen Tag zuvor SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin empfängt.

II. Liga Mitte: Neudörfl – Mattersburger Sportverein 2020, 0:2 (0:1)

54 Matthias Mueller 0:2

9 Alois Hoeller 0:1

