Forchtenstein nach Niederlage gegen Oberloisdorf seit sieben Spielen sieglos

Samstag, 21. Oktober 2023

Gegen SV Oberloisdorf holte sich Forchtenstein eine 1:3-Schlappe ab. Man stand sich an Spieltag 12 gegenüber.

Souveräner Gastspielerfolg

In Minute acht traf Oberloisdorf zum ersten Mal ins Schwarze, als Oliver Szöllösi die Kugel im linken unteren Eck unterbrachte. Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Die Halbzeitführung der stark geschwächten Gäste ist zwar knapp, aber wenn man die Anzahl der Chancen hernimmt gerechtfertigt Benjamin Böhm, Ticker-Reporter

Erik Krancz beförderte das Leder zum 2:0 von SV Oberloisdorf über die Linie (55.), bugsierte die Kugel vom 16er-Rand herrlich in die Maschen. In der 63. Minute legte Jan Art zum 3:0 zugunsten von Oberloisdorf nach. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Julian Strodl für einen Treffer sorgte (91.) und nach einem Eckball per Kopf den Ehrentreffer sicherstellte. Letzten Endes holte SV Oberloisdorf gegen Forchtenstein drei Zähler.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt Forchtenstein den 13. Platz in der Tabelle ein. Der Gastgeber verbuchte insgesamt zwei Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Forchtenstein rutschte weiter ab und bleibt auch im siebten Spiel in Folge ohne Dreier.

Oberloisdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach vier sieglosen Spielen ist Oberloisdorf wieder in der Erfolgsspur.

Forchtenstein tritt am Samstag, den 28.10.2023, um 15:00 Uhr, bei SV 7023 Z-S-P an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt SV Oberloisdorf Pilgersdorf.

II. Liga Mitte: Forchtenstein – SV Oberloisdorf, 1:3 (0:1)

91 Julian Strodl 1:3

63 Jan Art 0:3

55 Erik Krancz 0:2

8 Oliver Szoelloesi 0:1

