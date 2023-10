Doppelpack von Halmai reicht Steinberg nicht für Zählbares gegen Oberpullendorf

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 20:22

Am Sonntag trafen SV Steinberg und Oberpullendorf aufeinander. Das Match entschied der Gast im Zuge der 12. Runde in der II. Liga Mitte mit 4:2 für sich. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Oberpullendorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Zunächst Comeback, dann Doppelschlag des Gastes

Istvan Bagi brachte sein Team in der siebten Minute nach vorn. Oberpullendorf musste den Treffer von Ramon Halmai zum 1:1 hinnehmen (19.), der vom Elfmeterpunkt aus für den Einstand sorgte. Sebastian Berlakovich stellte die Weichen für Oberpullendorf auf Sieg, als er in Minute 24 mit dem 2:1 zur Stelle war und per Kopf für den neuerlichen Führungstreffer sorgte. Den Freudenjubel von Oberpullendorf machte Halmai zunichte, als er kurz darauf via herrlichen Weitschuss ins Eck den Ausgleich besorgte (25.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Mit einem schnellen Doppelpack (51./53.) zum 4:2 schockte Daniel Oliver Molnar Steinberg. Mit dem Ende der Spielzeit strich Oberpullendorf gegen das Heimteam die volle Ausbeute ein.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt SV Steinberg den sechsten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Steinberg momentan auf dem Konto. SV Steinberg baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Oberpullendorf machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Mit 32 geschossenen Toren gehört Oberpullendorf offensiv zur Crème de la Crème der II. Liga Mitte. Mit dem Sieg baute Oberpullendorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Oberpullendorf neun Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft Steinberg auf Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, Oberpullendorf spielt tags zuvor gegen Lackenbach.

II. Liga Mitte: SV Steinberg – Oberpullendorf, 2:4 (2:2)

53 Daniel Oliver Molnar 2:4

51 Daniel Oliver Molnar 2:3

25 Ramon Halmai 2:2

24 Sebastian Berlakovich 1:2

19 Ramon Halmai 1:1

7 Istvan Bagi 0:1

