Oberpullendorf überrennt Lackenbach via "Sixpack"

Details Samstag, 28. Oktober 2023 08:34

Oberpullendorf kam gegen Lackenbach zu einem klaren 6:2-Erfolg im Zuge der 13. Runde in der II. Liga Mitte. Damit wurden die Hausherren ihrer Favoritenrolle gerecht und verweilen weiterhin im Tabellen-Spitzenfeld.

Oberpullendorf mit starker Endphase in Akt eins und hernach klarem Heimsieg

Es war die zwölfte Spielminute, als Lackenbach vor 270 Zuschauern das 1:0 erzielte. Mario Lösch traf via direkten Eckball für die Gäste. Klaus Reiter trug sich in der 36. Spielminute in die Torschützenliste ein und versenkte die Kugel nach einem Eckball hoch unter die Querlatte - 1:1. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Istvan Bagi das 2:1 zugunsten von Oberpullendorf (41.). Nach einer Maßflanke überhob er den gegnerischen Schlussmann via Kopfball. Kurz darauf markierte Balazs Batizi Pocsi nach einem Solo das 3:1 (45.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Lackenbach markierte das 2:3 (56.) durch Christian Mörkl, der nach einem Flachpass in den Abwehrrücken den Anschlusstreffer Einzug halten ließ. Bagi beseitigte mit seinen Toren (61. via Freistoß und 71. nach einem Abpraller) die letzten Zweifel am Sieg von Oberpullendorf. Julian Ribaritsch stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:2 für Oberpullendorf her (88.), indem er das Spielgerät in die linke Eck schweißte. Am Ende kam Oberpullendorf gegen Lackenbach zu einem verdienten Sieg.

Schicht im Schacht hier in Oberpullendorf. Das Ergebnis ist passend zum Spiel, hätte jedoch auch ohne der vielen Glanztaten von Sebestyen noch höher ausfallen können. Somit verabschiedet sich hier euer Kommentator und wünscht euch noch einen angenehmen Freitagabend. Florian Mileder, Ticker-Reporter

Mit dem souveränen Sieg gegen Lackenbach festigte Oberpullendorf die zweite Tabellenposition. Oberpullendorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 38 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Oberpullendorf. Oberpullendorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Lackenbach. Man kassierte bereits 34 Tore gegen sich. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Lackenbach weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Oberpullendorf war am Ende kein Kraut gewachsen.

Oberpullendorf tritt am Freitag, den 03.11.2023, um 19:30 Uhr, bei SV Rohrbach an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Lackenbach Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – Lackenbach, 6:2 (3:1)

88 Julian Ribaritsch 6:2

71 Istvan Bagi 5:2

61 Istvan Bagi 4:2

56 Christian Moerkl 3:2

47 Balazs Batizi-Pócsi 3:1

41 Istvan Bagi 2:1

36 Klaus Reiter 1:1

12 Mario Loesch 0:1

