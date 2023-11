Oberpetersdorf nur remisierend in packender Partie bei Kaisersdorf/Markt St. Martin

Details Freitag, 10. November 2023 22:58

Im Spiel von SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin gegen FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach gab es Tore im Zuge der 15. Runde am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Weder besiegt noch unterlegen. Kaisersdorf/Markt St. Martin trat gegen den Favoriten FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach an und konnte am Ende ob eines späten Ausgleichstreffer einen Zähler einheimsen.

Spannend bis zum Schluss

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Oberpetersdorf/Schwarzenb. bereits in Front. Lukas Kubus markierte in der zweiten Minute die Führung. Lukas Michael Rathmanner nutzte die Chance für SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Vier Minuten nach Wiederbeginn ging Oberpetersdorf/Schw. durch den zweiten Treffer von Kubus in Führung. Martin Sandor Ivanyi ließ sich in der 56. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für Kaisersdorf/Markt St. Martin. Lucca Klee brachte FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach nach 70 Minuten die 3:2-Führung. Kevin Pauer, der in der 89. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Am Schluss sicherte sich SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin gegen Oberpetersdorf/Schwarzenb. einen Zähler.

Kaisersdorf/Markt St. Martin muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zwei Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat Kaisersdorf/Markt St. Martin derzeit auf dem Konto.

Oberpetersdorf/Schw. geht mit nun 28 Zählern auf Platz drei in die Winterpause. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Gewinnen hatte bei FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

II. Liga Mitte: SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin – FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, 3:3 (1:1)

89 Kevin Pauer 3:3

70 Lucca Klee 2:3

56 Martin Sandor Ivanyi 2:2

49 Lukas Kubus 1:2

38 Lukas Michael Rathmanner 1:1

2 Lukas Kubus 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.