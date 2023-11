Draßmarkt feiert Kantersieg bei Steinberg

Details Sonntag, 05. November 2023 19:23

Draßmarkt fertigte SV Steinberg am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Die Partie ging an Spieltag 14 über die Bühne.

Klare Angelegenheit

Draßmarkt erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Alex Damasdi traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte Virag den Vorsprung der Gäste. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Draßmarkt in die Kabine. Mit dem 3:0 durch Andreas Krutzler schien die Partie bereits in der 51. Minute mit Draßmarkt einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Damasdi für Draßmarkt war das Spiel eigentlich schon entschieden (57.). Krutzler schraubte das Ergebnis in der 65. Minute mit dem 5:0 für Draßmarkt in die Höhe. Damasdi besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für Draßmarkt (87.). Draßmarkt überrannte Steinberg förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Mit dem Gewinnen tut sich SV Steinberg weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Bei Draßmarkt präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Draßmarkt erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Mit diesem Sieg zog Draßmarkt an Steinberg vorbei auf Platz sieben. Der Gastgeber fiel auf die achte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt SV Steinberg bei Mattersburger Sportverein 2020 an, während Draßmarkt einen Tag später Lackenbach empfängt.

II. Liga Mitte: SV Steinberg – Draßmarkt, 0:6 (0:2)

87 Alex Damasdi 0:6

65 Andreas Krutzler 0:5

57 Alex Damasdi 0:4

51 Andreas Krutzler 0:3

11 Akos Mark Virag 0:2

4 Alex Damasdi 0:1

