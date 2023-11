Forchtenstein sorgt mit Sieg bei Oberpullendorf für Überraschung

Details Freitag, 10. November 2023 23:00

Auf dem Papier hatte Oberpullendorf im Vorfeld der Partie gegen Forchtenstein wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und Oberpullendorf musste eine überraschende 2:4-Pleite hinnehmen. Forchtenstein gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Die Partie ging an Spieltag 15 über die Bühne.

Vor und nach dem Pausenpfiff drehen die Gäste auf

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Meik Bauer sein Team in der 20. Minute, als er den Favoriten in Front brachte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Dejan Lukic zum Ausgleich für Forchtenstein. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der Treffer zum 2:1 sicherte Forchtenstein nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Lukic in diesem Spiel (48.). David Marin erhöhte für den Gast auf 3:1 (55.). Für das 4:1 von Forchtenstein sorgte Dino Guc, der in Minute 63 zur Stelle war. Marc Christian Brunner wurde in der 80. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass Forchtenstein die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. Klaus Reiter beförderte das Leder zum 2:4 von Oberpullendorf über die Linie (81.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Forchtenstein den Gastgeber 4:2.

Zehn Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Oberpullendorf derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Oberpullendorf, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Im letzten Match der Hinrunde tat Forchtenstein etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz zwölf. Forchtenstein verbuchte insgesamt drei Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte Forchtenstein endlich wieder einmal drei Punkte.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – Forchtenstein, 2:4 (1:1)

81 Klaus Reiter 2:4

63 Dino Guc 1:4

55 David Marin 1:3

48 Dejan Lukic 1:2

45 Dejan Lukic 1:1

20 Meik Bauer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.