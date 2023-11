SV 7023 Z-S-P siegt in rassiger Partie gegen Bad Sauerbrunn II

Details Samstag, 11. November 2023 19:44

Nichts zu holen gab es für die Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn bei SV 7023 Z-S-P. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 4:2. Die Partie kam hochklassig und überaus unterhaltsam daher - die Gäste mussten lange Zeit in Unterzahl agieren. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV 7023 Z-S-P die Nase vorn.

Heimsieg in Überzahl

Julian Schrot war es, der vor 250 Zuschauern in der siebten Minute das 1:0 für Bad Sauerbrunn II besorgte und einen Abpraller in den Maschen unterbrachte. Keine 28 Minuten waren gespielt, da musste Manuel Gausch von den Gästen den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause B. Sauerbrunn II, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. SC Bad Sauerbrunn II musste den Treffer von Stefan Gludovatz zum 1:1 hinnehmen (53.), der nach einem Eckball per Kopf seit 7. Saisontor erzielte. Bad Sauerbrunn II witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 ein (55.) - Raphal Pohl ließ zwei Gegenspieler aussteigen und vollendete stark. Geschockt zeigte sich SV 7023 Z-S-P nicht. Nur wenig später war Filip Pankarican mit dem Ausgleich zur Stelle (56.). Ciprian-Florin Brata brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von SV 7023 Z-S-P über die Linie (57.) - der Doppelschlag besorgte die Kehrtwende. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Tomas Majtan nach einem Gestochere für einen Treffer sorgte (94.). Am Schluss siegte SV 7023 Z-S-P gegen B. Sauerbrunn II.

SV 7023 Z-S-P schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 21 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sechs. SV 7023 Z-S-P befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Bei SC Bad Sauerbrunn II präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt Bad Sauerbrunn II den siebten Platz in der Tabelle ein. Vom Glück verfolgt war B. Sauerbrunn II in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 02.03.2024 empfängt SV 7023 Z-S-P dann im nächsten Spiel SV Oberloisdorf, während SC Bad Sauerbrunn II am gleichen Tag bei ASK Neutal antritt.

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – SC Bad Sauerbrunn II, 4:2 (0:1)

94 Tomas Majtan 4:2

57 Ciprian-Florin Brata 3:2

56 Filip Pankarican 2:2

55 Raphael Pohl 1:2

53 Stefan Gludovatz 1:1

7 Julian Schrot 0:1

