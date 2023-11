Lockenhaus-Rattersdorf gewinnt packendes Match gegen Rohrbach

Details Samstag, 11. November 2023 19:48

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf am Samstag unter dem Deckmantel der 15. Runde in der II. Mitte mit 3:2 gegen SV Rohrbach für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Doppelschlag sorgt für Trendwende

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Martin Gosztola sein Team in der 15. Minute, als aus spitzem Winkel das 0:1 markierte. Laszlo Lencse nutzte die Chance für SC Lockenhaus-Rattersdorf und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Marco Hodosi machte in der 49. Minute das 2:1 von Rohrbach perfekt. Matteo Stampf witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für Lockenhaus/Rattersdorf ein (74.). Sechs Minuten später ging das Heimteam durch den zweiten Treffer von Lencse in Führung. Letzten Endes holte Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf gegen SV Rohrbach drei Zähler.

Die Hausherren gewinnen wenn man die zweite Halbzeit hernimmt recht unverdient und mit etwas Hilfe des Schiedsrichterteams knapp mit 3:2. niguez in paris, Ticker-Reporter

SC Lockenhaus-Rattersdorf schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 26 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. Mit dem Sieg baute Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte man acht Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt Rohrbach den fünften Platz in der Tabelle ein. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und drei Niederlagen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 02.03.2024 empfängt Lockenhaus/Rattersdorf dann im nächsten Spiel Forchtenstein, während SV Rohrbach am gleichen Tag bei Draßmarkt antritt.

II. Liga Mitte: Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I – SV Rohrbach, 3:2 (1:1)

80 Laszlo Lencse 3:2

74 Matteo Stampf 2:2

49 Marco Hodosi 1:2

37 Laszlo Lencse 1:1

15 Martin Gosztola 0:1

