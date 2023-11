Oberloisdorf siegt klar gegen Neudörfl vor der Winterpause

Details Sonntag, 12. November 2023 20:06

SV Oberloisdorf erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Neudörfl. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Oberloisdorf als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

"Alle guten Dinge sind drei"

Erik Nemeth brachte sein Team in der elften Minute nach vorn. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. In der zweiten Halbzeit sah der Trainer der Gäste, Christian Staffler, die rote Karte. Nemeth schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (59.). Erblin Polomi brachte SV Oberloisdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (74.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatten die Gastgeber die drei Zähler unter Dach und Fach.

Oberloisdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im letzten Match der Hinrunde tat SV Oberloisdorf etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz 13. Oberloisdorf bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten.

Gegenwärtig findet sich Neudörfl auf Rang 14 wieder.

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – Neudörfl, 3:0 (1:0)

74 Erblin Polomi 3:0

59 Erik Nemeth 2:0

11 Erik Nemeth 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.