Steinberg gewinnt bei Neudörfl klar

Details Samstag, 16. März 2024 19:35

Mit 1:4 verlor Neudörfl am Samstag deutlich gegen SV Steinberg. Steinberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Neudörfl einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, SV Steinberg hatte sie letztendlich mit 3:2 für sich entschieden.

Am Ende eine klare Sache für den Gast

Gergely Horvath brachte den Gast in der 25. Minute nach vorn. Komfortabel war die Pausenführung von Steinberg nicht, aber immerhin ging SV Steinberg mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. In der 57. Minute brachte Neudörfl den Ball im Netz von Steinberg zum Ausgleich unter - Michael Gotsiridse traf. Dass SV Steinberg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Bence Toth, der in der 75. Minute zur Stelle war. Doppelpack für Steinberg: Nach seinem zweiten Tor (88.) markierte Horvath wenig später seinen dritten Treffer (95.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV Steinberg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Neudörfl.

In der Defensive drückt der Schuh beim Gastgeber, was in den 45 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich Neudörfl schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die schmerzliche Phase von Neudörfl dauert an. Bereits zum vierten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Durch den Erfolg rückte Steinberg auf die achte Position der II. Liga Mitte vor. SV Steinberg verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Neudörfl ist Steinberg weiter im Aufwind.

Am Samstag muss Neudörfl bei ASK Neutal ran, zeitgleich wird SV Steinberg von Lackenbach in Empfang genommen.

II. Liga Mitte: Neudörfl – SV Steinberg, 1:4 (0:1)

95 Gergely Horvath 1:4

88 Gergely Horvath 1:3

75 Bence Toth 1:2

57 Michael Gotsiridse 1:1

25 Gergely Horvath 0:1

