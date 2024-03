Oberpullendorf erzielt Remis gegen Oberloisdorf in der Nachspielzeit

Spielberichte

Details Freitag, 15. März 2024 21:42

Am Freitag trennten sich Oberpullendorf und SV Oberloisdorf unentschieden mit 2:2. Oberloisdorf zog sich gegen Oberpullendorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte Oberpullendorf das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt.

Heim-Team mit Comeback-Qualitäten

Erblin Polomi brachte SV Oberloisdorf in der 33. Minute in Front. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Adam Toth versenkte die Kugel zum 2:0 für Oberloisdorf (54.). Peter Hofer schlug doppelt zu und glich damit für Oberpullendorf aus (72./92.). SV Oberloisdorf wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Oberpullendorf die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Mit 46 geschossenen Toren gehört das Heimteam offensiv zur Crème de la Crème der II. Liga Mitte. Zehn Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Oberpullendorf derzeit auf dem Konto. Vor fünf Spielen bejubelte Oberpullendorf zuletzt einen Sieg.

Oberloisdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Vier Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat SV Oberloisdorf momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war Oberloisdorf in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Oberpullendorf tritt am Samstag, den 23.03.2024, um 15:30 Uhr, bei SV 7023 Z-S-P an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt SV Oberloisdorf Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – SV Oberloisdorf, 2:2 (0:1)

92 Peter Hofer 2:2

72 Peter Hofer 1:2

54 Adam Toth 0:2

33 Erblin Polomi 0:1

