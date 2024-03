SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin gewinnt bei Forchtenstein nach furiosem Beginn

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 19:49

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin mit 2:1 gegen SV Wograndl Forchtenstein gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel wurde Kaisersdorf/Markt St. Martin mit 2:6 abgeschossen.

Treffer nur in der Anfangsphase

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. David Badinsky markierte in der zweiten Minute die Führung. Julian Salamon traf zum 1:1 zugunsten von SV Forchtenstein (12.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Badinsky in der 25. Minute. Obwohl SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Forchtenstein zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von SV Wograndl Forchtenstein derzeit nicht. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Kaisersdorf/Markt St. Martin muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Zuletzt lief es erfreulich für Kaisersdorf/Markt St. Martin, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

SV Forchtenstein tritt am Freitag, den 29.03.2024, um 19:30 Uhr, bei FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin Pilgersdorf.

II. Liga Mitte: SV Wograndl Forchtenstein – SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin, 1:2 (1:2)

25 David Badinsky 1:2

12 Julian Salamon 1:1

2 David Badinsky 0:1

Details

