Draßmarkt feiert klaren Sieg bei Bad Sauerbrunn II

Spielberichte

Details Freitag, 22. März 2024 22:36

Draßmarkt erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen die zweite Mannschaft von SC Bad Sauerbrunn. Draßmarkt erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatte Bad Sauerbrunn II bei den Gästen mit 4:1 für sich entschieden.

Souveräner Sieg des Gastes

Florian Treiber brachte B. Sauerbrunn II in der 38. Minute ins Hintertreffen. Draßmarkt hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Alex Damasdi erhöhte für Draßmarkt auf 2:0 (54.). Für das 3:0 von Draßmarkt sorgte Treiber, der in Minute 68 zur Stelle war. In der 89. Minute legte Akos Mark Virag zum 4:0 zugunsten von Draßmarkt nach. Ein starker Auftritt ermöglichte Draßmarkt am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen SC Bad Sauerbrunn II.

Bad Sauerbrunn II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt der Gastgeber weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Sieben Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat B. Sauerbrunn II derzeit auf dem Konto. SC Bad Sauerbrunn II ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Bei Draßmarkt präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (53). Draßmarkt machte in der Tabelle vorerst einen Schritt nach vorne und steht vor den anderen Spielen auf dem dritten Platz. Neun Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat Draßmarkt momentan auf dem Konto. Seit acht Begegnungen hat Draßmarkt das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Bad Sauerbrunn II tritt am Donnerstag, den 28.03.2024, um 19:30 Uhr, bei Mattersburger Sportverein 2020 an. Zwei Tage später (16:00 Uhr) empfängt Draßmarkt SV Oberloisdorf.

II. Liga Mitte: SC Bad Sauerbrunn II – Draßmarkt, 0:4 (0:1)

89 Akos Mark Virag 0:4

68 Florian Treiber 0:3

54 Alex Damasdi 0:2

38 Florian Treiber 0:1

