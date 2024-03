SV Oberloisdorf setzt sich gegen Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf durch

Spielberichte

Sonntag, 24. März 2024

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Oberloisdorf und Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf, die mit 2:1 endete. Die Experten wiesen SC Lockenhaus-Rattersdorf I vor dem Match gegen Oberloisdorf die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatte Lockenhaus/Rattersdorf die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:1 gesiegt.

Heimsieg dank schönem Lupfer

Erblin Polomi brachte SV Oberloisdorf in der achten Minute nach vorn. Roland Szabo beförderte das Leder zum 1:1 von Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf in die Maschen (35.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Mark Abért stellte die Weichen für Oberloisdorf auf Sieg, als er in Minute 56 mit dem 2:1 per herrlichem Heber zur Stelle war. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewannen die Gastgeber gegen SC Lockenhaus-Rattersdorf.

SV Oberloisdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Oberloisdorf machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zwölften Platz. Mit erschreckenden 47 Gegentoren stellt SV Oberloisdorf die schlechteste Abwehr der Liga. Oberloisdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und zehn Pleiten. SV Oberloisdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt Lockenhaus/Rattersdorf den sechsten Platz in der Tabelle ein. Die Gäste verbuchten insgesamt neun Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist Oberloisdorf zu Draßmarkt, zeitgleich empfängt Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I SV 7023 Z-S-P.

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, 2:1 (1:1)

56 Mark Abert 2:1

35 Roland Szabo 1:1

8 Erblin Polomi 1:0

Details

