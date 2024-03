Klarer Heimsieg: Leader MSV 2020 dominiert auch Bad Sauerbrunn II

Spielberichte

In einem spannenden Spiel am Donnerstagabend im Rahmen der 20. Runde in der II. Liga Mitte setzte sich der Tabellenführer Mattersburger Sportverein 2020 deutlich mit 4:1 gegen SC Bad Sauerbrunn II durch. Die Partie, die im heimischen Stadion ausgetragen wurde, war geprägt von dramatischen Wendungen, herausragenden Toren und einer dominanten zweiten Halbzeit der Gastgeber. MSV 2020 zeigte eine beeindruckende Teamleistung, wobei insbesondere Harvey Ortner und Mirza Sejmenovic mit ihren Toren glänzten. Im Hinspiel war SC Bad Sauerbrunn II mit 0:5 krachend unterlegen.

Zwei Treffer binnen 120 Sekunden

Die Begegnung begann mit hohem Tempo und Chancen auf beiden Seiten - Harvey Ortner erzielte bereits in der 13. Minute das erste Tor für MSV 2020. Die Freude bei den Gastgebern währte jedoch nicht lange, denn nur 60 Sekunden später gelang SC Bad Sauerbrunn II durch Elmir Hrustanbegovic der Ausgleich. Ein sehenswerter Treffer außerhalb des Strafraums fand den Weg ins linke untere Eck und ließ die Gäste kurzzeitig in Jubelstimmung verfallen. Doch Mattersburg ließ nicht locker und konnte durch einen weiteren Treffer von Ortner in der 38. Minute wieder in Führung gehen. Eine Flanke von Höller wurde von Sejmenovic nicht ganz erreicht, doch der Ball landete vor den Füßen von Ortner, der volley links unten einschoss und somit den Halbzeitstand von 2:1 sicherte.

Die Entscheidung fällt in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause erhöhte Mattersburg den Druck und nutzte die Schwächen der Gäste konsequent aus. Die Vorentscheidung fiel in der 69. Minute, als Müller nach einem schwachen Offensivspiel von Bad Sauerbrunn II einen Volley aus 16 Metern genau unter das Dach des Tores beförderte – ein echtes Traumtor. Trotz einer Topchance zum Anschluss durch Pohl in der 78. Minute, der nach einem Ballgewinn alleine vor dem Tor scheiterte, konnte Bad Sauerbrunn II den Rückstand nicht mehr aufholen. In der Nachspielzeit setzte Mirza Sejmenovic mit einem Tor zum 4:1 den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung des MSV 2020. Nach einem gelungenen Spielzug über die rechte Seite schlug Matthias Müller den Ball auf den langen Pfosten, wo Sejmenovic zur Stelle war und den Endstand besiegelte.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:1-Sieg für den Mattersburger Sportverein 2020, der mit diesem Ergebnis seine Position stärkte und einmal mehr seine Heimstärke unter Beweis stellte.

Statistisches

Wer soll Mattersburger Sportverein 2020 noch stoppen? MSV 2020 verbuchte gegen SC Bad Sauerbrunn II die nächsten drei Punkte und führt das Feld der II. Liga Mitte weiter an. Der Defensivverbund von Mattersburger Sportverein 2020 steht nahezu felsenfest. Erst zwölfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. MSV 2020 ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 18 Siege und zwei Unentschieden.

Sieben Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat B. Sauerbrunn II momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 56 Zählern befindet sich Mattersburger Sportverein 2020 voll in der Spur. Die Formkurve von SC Bad Sauerbrunn II dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag tritt MSV 2020 bei SV Oberloisdorf an, während Bad Sauerbrunn II einen Tag zuvor SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin empfängt.

II. Liga Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – SC Bad Sauerbrunn II, 4:1 (2:1)

90 Mirza Sejmenovic 4:1

66 Matthias Mueller 3:1

36 Harvey Ortner 2:1

14 Elmir Hrustanbegovic 1:1

13 Harvey Ortner 1:0

