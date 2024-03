Lackenbach gibt Rote Laterne mit Kantersieg an Neudörfl ab

Spielberichte

Details Freitag, 29. März 2024 22:20

Auf Neudörfl erhöht sich der Druck, nach der 1:5-Niederlage am Freitag in Runde 20 der II. Liga Mitte im Kellerduell gegen Lackenbach. Im Hinspiel hatte Neudörfl bei Lackenbach triumphiert und einen 2:0-Sieg für sich beansprucht.

Torreigen von Lackenbach sorgt für Befreiungsschlag im Tabellenkeller

Sebastian Bauer stellte die Weichen für Lackenbach auf Sieg, als er in Minute 39 mit dem 1:0 zur Stelle war und nach einer Ping-Pong-Aktion abstaubte Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Lazar Cvetkovic versenkte die Kugel zum 2:0 für Lackenbach (62.) per Elfmeter. Filip Filipovic brachte Lackenbach in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (68.). In der 75. Minute brachte Emil Haladej das Netz für Neudörfl zum Zappeln - er besorgte den Anschlusstreffer via Elfmeter. Für ruhige Verhältnisse sorgte Filipovic, als er den gegnerischen Schlussmann umkurvte und das 4:1 für Lackenbach besorgte (80.). Cvetkovic legte in der 88. Minute zum 5:1 für Lackenbach nach - nach Traumpass von Filipovic blieb er im Eins-gegen-Eins eiskalt. Im Endeffekt kassierte Neudörfl gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage.

Statistisches

Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Schlusslichts ist deutlich zu hoch. 51 Gegentreffer – kein Team der II. Liga Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. Das Heimteam musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Neudörfl insgesamt auch nur vier Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Neudörfl ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Lackenbach bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, sechs Unentschieden und elf Pleiten. Der Aufwärtstrend von Lackenbach – fünf Spiele in Serie überstand man ohne Niederlage – geht weiter.

Nach der klaren Niederlage gegen Lackenbach ist Neudörfl weiter das defensivschwächste Team der II. Liga Mitte. Durch diesen Erfolg verließ Lackenbach den letzten Tabellenrang. Wann bekommt Neudörfl die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Lackenbach gerät man immer weiter in die Bredouille.

Am Freitag muss Neudörfl bei Oberpullendorf ran, zeitgleich wird Lackenbach von SV Rohrbach in Empfang genommen.

II. Liga Mitte: Neudörfl – Lackenbach, 1:5 (0:1)

88 Lazar Cvetkovic 1:5

80 Filip Filipovic 1:4

75 Emil Haladej 1:3

68 Filip Filipovic 0:3

62 Lazar Cvetkovic 0:2

39 Sebastian Bauer 0:1

