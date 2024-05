Meister MSV 2020 remisiert bei Lockenhaus-Rattersdorf

Spielberichte

Details Montag, 06. Mai 2024 18:30

Am Samstagabend bot das Duell zwischen dem Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf und dem Mattersburger Sportverein 2020 den Zuschauern ein dramatisches und ereignisreiches Match, das letztlich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden endete. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, wobei die Gastgeber in der zweiten Hälfte die dominantere Mannschaft waren und zahlreiche Chancen kreierten, während die Gäste sich durch Kampfgeist und eine solide Defensive auszeichneten.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber nicht ohne Aufregung

Der Anpfiff erfolgte pünktlich, und beide Mannschaften starteten energisch in die Partie. Schon in der 11. Minute sorgte Roland Szabo vom SC Lockenhaus-Rattersdorf für die erste große Aufregung, als er im Strafraum zum Abschluss kam, doch der Torwart des MSV 2020, Marco Cech, hielt grandios. Die Gäste antworteten in der 18. Minute mit einer eigenen Chance durch Mirza Sejmenovic, aber auch hier blieb der Torerfolg aus. In der 36. Minute hatten die Mattersburger eine gute Freistoßposition, die jedoch keinen Treffer einbrachte. Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und gegenseitigem Abtasten, ohne dass es einem Team gelang, den Ball im Netz unterzubringen.

Spannende zweite Halbzeit mit Toren auf beiden Seiten

Kurz nach Wiederanpfiff sorgte ein Elfmeterpfiff für die Gäste für den ersten Höhepunkt der zweiten Halbzeit. Mirza Sejmenovic nutzte die Gelegenheit und brachte den MSV 2020 in der 47. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht beirren und intensivierten ihre Angriffsbemühungen. In der 62. Minute gelang Pascal Leitner der verdiente Ausgleich für den SC Lockenhaus-Rattersdorf, nachdem er einen Steilpass von Gmeindl verwerten konnte.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von weiteren Angriffen der Lockenhauser, die jedoch keinen weiteren Treffer erzielen konnten. Die Mattersburger verteidigten mit Mann und Maus und konnten so das Unentschieden über die Zeit retten. Schiedsrichter Karner Robert beendete das Match schließlich nach 93 Minuten, und beide Teams mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben.

Das 1:1 spiegelte letztendlich den Spielverlauf wider, in dem beide Mannschaften ihre Phasen hatten und ihre Chancen nutzten. Die Lockenhauser zeigten sich besonders in der zweiten Hälfte als die dominantere Mannschaft, während die Mattersburger vor allem durch ihre defensive Stabilität und Effizienz bei Standardsituationen überzeugten. Ein packendes Duell, das den Fans in Erinnerung bleiben wird.

II. Liga Mitte: Lockenhaus/Rattersdorf I : MSV 2020 - 1:1 (0:0)

62 Pascal Leitner 1:1

47 Mirza Sejmenovic 0:1

