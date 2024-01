FC Winden: Neuer Trainer und Verstärkungen sollen Ruder herumreißen

II. Liga Nord

Details Freitag, 26. Jänner 2024 08:34

Es war eine unruhige Herbstsaison für den FC Winden, keine Kontinuität herrschte auf der Betreuerbank, es gab drei Trainerwechsel. Aber mit dem neuen Chef-Coach Michael Heim hofft der Vorstand des FC, einen langfristigen Trainer engagiert zu haben. Wichtig wird es für den neuen Trainer sein, die Mannschaft so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone zu führen.

Ligaportal.at sprach mit Sektionsleiter Lukas Gorgosilich, warum zwei Trainer entlassen wurden, ob er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und ob es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge gegeben hat.

Ligaportal: Was waren die Gründe, dass Ihr Trainer Franz Milletich entlassen habt?

Gorgosilich: „Wir haben die ersten drei Runden Christian Bauer als Trainer gehabt, haben uns dann aber von ihm getrennt wegen unterschiedlicher Auffassungen, wie die Mannschaft zu führen ist. Franz Milletich ist dann als Interimstrainer eingesprungen, aber es war im Vorhinein schon klar, dass er es nur bis zum Ende der Herbstsaison machen wird. Als neuen Trainer haben wir Michael Heim verpflichtet, wir sind mit ihm schnell einig geworden und er hat am 1. Januar 2024 bei uns angefangen.“

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Herbstsaison in der II. Liga Nord?

Gorgosilich: „Wir möchten unseren Weg mit den Eigenbauspielern weitergehen, und dass es da Höhen und Tiefen gibt, ist selbstverständlich. Was uns enttäuscht hat, dass die Legionäre nicht so einschlugen, wie wir es gehofft haben und haben sie im Winter ausgetauscht.“

Ligaportal: Was sind die Stärken und die Schwächen der Mannschaft?

Gorgosilich: „Die Stärken der Mannschaft sind der Zusammenhalt und die Kameradschaft, die Schwächen die fehlende körperliche Robustheit, Abgebrühtheit und Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Aber ich bin guter Hoffnung, dass wir diese Mankos in der nächsten Zeit ausmerzen können, da die Spieler mit der Zeit erfahrener werden.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Gorgosilich: „Grundsätzlich ist es das Kollektiv, aber es gibt immer Spieler, die man besonders hervorheben kann, und das ist Stefan Haider, der eine überragende Leistung in der Herbstsaison gezeigt hat.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Gorgosilich: „Wie zuvor erwähnt, haben wir uns von den beiden Legionären, Marcel Jass und Jakub Hrnčár getrennt, dafür haben wir Daniel Gruber aus Parndorf und Rene Horvath aus Tadten. Außerdem haben wir einen Torhüter-Tausch gemacht, Matthias Kanka kam für Lukas Köbl.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Gorgosilich: „Wir haben am 8. Januar mit der körperlichen Ertüchtigung begonnen, Laufprogramm plus Krafttraining, und am 29. Januar starten wir mit dem Mannschaftstraining.“

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz wird zum Saisonende angestrebt?

Gorgosilich: „Auf jeden Fall ist der Klassenerhalt das primäre Ziel, jede Rangverbesserung wird gerne angenommen.“