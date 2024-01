SC Kittsee: Weg der Jugend als Erfolgsmodell

II. Liga Nord

Details Freitag, 26. Jänner 2024 10:43

Mitten in der Herbstsaison kam der Verletzungsteufel nach Kittsee und der SC musste den Platz an der Sonne verlassen. Ein Gutes hatte die Verletzungsserie aber doch, Trainer Rainer Weiß konnte etliche junge Spieler in die Kampfmannschaft einbauen und einige sind zwischenzeitlich Stammspieler geworden.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Rainer Weiß, welches Fazit er nach der Herbstmeisterschaft zieht, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und ob es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge gegeben hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie am Ende der Herbstsaison?

Weiß: „Die Herbstsaison war relativ durchwachsen, wir sind hervorragend gestartet, was für mich überraschend kam, da wir im Sommer doch einige Umstellungen gemacht hatten. In der zweiten Hälfte der Herbstsaison sind uns verletzungsbedingt etliche Spieler ausgefallen, und wir konnten nie mit derselben Aufstellung in das nächste Spiel gehen. Die vielen Ausfälle haben auch dazu geführt, dass ich sehr junge Spieler in die Kampfmannschaft einbauen konnte. Michal Belko war 15 Jahre jung, als ich ihn in die Kampfmannschaft einbaute, und er ist zwischenzeitlich ein Stammspieler geworden. Aufgrund der vielen jungen Spieler im Team ist uns leider der Platz an der Sonne verloren gegangen, obwohl wir noch immer auf Tuchfühlung mit den vorderen Mannschaften sind.“

Ligaportal: Was sind die Stärken und Schwächen der Mannschaft?

Weiß: „Wie ich die Mannschaft übernommen habe, waren die Stärken eindeutig in der Defensive, sie hat die wenigsten Tore in der Liga bekommen. Bedauerlicherweise ist uns im Herbst unser Torjäger Jozef Sombat ausgefallen, der in der vergangenen Saison 19 Tore erzielt hatte. Im Frühjahr ist er wieder fit und wird uns hoffentlich mit seinen Toren ein Stück noch oben schießen.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Weiß: „Die gesamte Mannschaft war als Einheit gut unterwegs, herausgeragt hat Goalie Manuel Schiszler.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Weiß: „Aleksandar Stanojcic wird uns aus beruflichen Gründen verlassen, für ihn kommt Kamasik Ibrahim von Halbturn.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Weiß: „Wir haben am 24. Januar mit dem Mannschaftstraining begonnen, zuvor hatten die Spieler einen Heimtrainingsplan bekommen. Geplant haben wir auch sieben Vorbereitungsspiele und zur Auflockerung ein Wochenende zum Rodeln auf dem Semmering.“

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz wird zum Saisonende angestrebt?

Weiß: „Unser Ziel ist, dass wir uns in die Top drei einordnen.“