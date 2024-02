Top-Trainer der Hinrunde – Marian Tomcak im Wordrap

II. Liga Nord

Details Donnerstag, 01. Februar 2024 10:31

Die Hinserie in der II. Liga Nord zeigte, dass es in dieser Liga einen Verein gibt, der in der Herbstmeisterschaft die Liga dominiert hat, nämlich der UFC Pama. Und der Vater des sportlichen Erfolges ist zweifelsohne Trainer Marian Tomcak: Er führte eine Mannschaft aus dem unteren Tabellen-Mittelfeld an die Spitze der II. Liga Nord. Er verkörpert den Beweis dafür, dass sich Erfolg durch Akribie, Fleiß und Ausdauer erarbeiten lässt. In einer mehrteiligen Serie nutzt Ligaportal.at nun die Gelegenheit, ausgewählte Trainer, die mit ihrer Mannschaft in verschiedenen Ligen Herbstmeister geworden sind, aus einem anderen, persönlichen Blickwinkel zu betrachten:

Der UFC Pama ist für mich: ein familiär geführter Verein

Warum Fußball-Trainer geworden: Ich war ein Fußballspieler und mein Plan war, nach der aktiven Karriere als Trainer weiter mit dem Fußball zu arbeiten.

Mich mit drei Wörtern beschreiben: fair, direkt und menschlich.

Erfolg bedeutet für mich: Wenn der Verein, die Spieler und Zuschauer zufrieden mit unserer Arbeit sind.

Worauf bist du besonders stolz: Auf die Arbeit in Pama, was wir zusammen geschafft haben.

Erfolgstrainer Marian Tomcak

Das war das beste Spiel meiner Mannschaft in der Herbstsaison 2023: in Steinbrunn

Ich bin Fan von Rapid, Austria oder Salzburg: Salzburg

Bester internationaler Fußballer: Erling Haaland

Bester internationaler Trainer: Josep Guardiola

Der Held in meiner Kindheit: Marco van Basten

Mein Meistertipp in

- Österreich: Salzburg

- Deutschland: Bayern München

Saisonziel für das Frühjahr: Um den Aufstieg mitzuspielen und einen Sieg gegen den Ortsrivalen SK Pama.

Frauenfußball: hat ein großes Potenzial, mit einer guten Zukunft.

Mein Lieblingsgericht ist: Teigwaren in allen italienischen Variationen

Das bringt mich zum Lachen: ab und zu meine Spieler

Das ärgert mich: ab und zu meine Spieler

Ligaportal ist: Ein ausgezeichnetes Portal, wo ich viele Informationen für mich finden kann.