UFC Pamhagen: Eine Rangverbesserung ist das Ziel

Beim UFC Pamhagen hatte im Sommer einen Trainerwechsel gegeben, der langjährige Coach Johann Thüringer verließ nach sechs Jahren den Verein, für ihn kam Walter Karner auf die Kommandobrücke. Für Obmann Reinhard Csida ist es wichtig, so viel wie möglich einheimische Spieler im Kader zu haben, um die Zahl der Legionäre kleinzuhalten.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Reinhard Csida, ob er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und ob es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge gegeben hat.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Csida: „Der Start in die Herbstrunde war an und für sich in Ordnung, aber wir haben keine Konstanz in unseren Leistungen gebracht. Nach gewonnenen Spielen folgten umgehend Niederlagen, wobei die fünf Remis auch Siege hätten sein können. Ich bin überzeugt, mit dem vorhandenen Kader hätten mehr Punkte erreicht werden müssen, gegen Illmitz, Breitenbrunn oder Winden waren es unnötige Punkteverluste.“

Ligaportal: Was sind die Stärken und Schwächen der Mannschaft?

Csida: „Die Stärken der Mannschaft sind, dass wir ein eingeschworenes Team sind und jeder für jeden rennt, die Schwächen sind die Inkonstanz in der Leistung. Geschuldet den jungen Spielern, die zum Bundesheer, in die Berufsschule oder für das Abitur lernen mussten, die haben uns dann beim Training gefehlt. Wir haben ein großes Potenzial an guten Spielern im Verein, die U-23 steht auf dem 2. Tabellenplatz.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Csida: „Unser Torhüter Libor Hrdlicka war wieder der beständigste, auch Innenverteidiger Tamas Pirka glänzte mit optimalen Leistungen, Roman Sabler, der siebenmal einlochen konnte und last, but not least Oliver Thüringer, der das Herz des Vereines ist.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Csida: „Im Sommer hatten wir in Alan Kovacgut investiert , der hat aber nicht die Leistungen erbracht, welche wir von ihm erwarteten, außerdem haben wir uns von Adam Gabor Szalai getrennt, da uns ein Sponsor abgesprungen ist. Ich halte schon lange nach einem adäquaten Ersatz Ausschau, aber ein 10er ist nicht so leicht zu bekommen. Ein Abschluss soll heute über die Bühne gehen.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Csida: „Am 19. Januar haben wir in der Turnhalle in Pamhagen mit dem Training begonnen, seit letzter Woche trainieren wir im Freien und haben bereits ein Vorbereitungsspiel gegen Halbturn absolviert, da haben wir einige etwaige Neuzugänge getestet.“

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz wird zum Saisonende angestrebt?

Csida: „Unser Ziel ist eine Rangverbesserung und baldmöglichst die Gefahrenzone der Tabelle zu verlassen.“