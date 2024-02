FC Andau: „Im Abstiegskampf wird es auf die direkten Duelle ankommen“

II. Liga Nord

Details Mittwoch, 07. Februar 2024 08:26

Der FC Andau ist nach dem Abstieg aus der Burgenlandliga mit fast demselben Kader in der II. Liga Nord angetreten, um dort gleich wieder Fuß zu fassen. Aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Nun befindet sich der FC in der gefährlichen Zone der Liga, aber Obmann Ronald Peck ist guter Dinge, dass mit den Neuverpflichtungen es bald wieder aufwärts in der Tabelle gehen wird.

Ligaportal.at sprach mit dem Obmann Roland Peck, welches Fazit er nach der Herbstmeisterschaft zieht, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und ob es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge gegeben hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie am Ende der Herbstsaison?

Peck: „Es ist aus verschiedenen Gründen schlechter gelaufen, als wir es uns vorgestellt haben. Wir haben während der Saison gesehen, dass es einfach nicht rund läuft. Trainer Christoph Tischler hat nach vier Runden sein Amt niedergelegt, das war natürlich keine förderliche Situation für die Mannschaft und es hat eine Weile gedauert, bis wir einen neuen guten Coach gefunden haben.“

Ligaportal: Haben sie gedacht, dass sie sich als Absteiger aus der Burgenlandliga in dieser Liga so schwertun?

Peck: „Es ist verwunderlich, wir haben mit fast demselben Kader wie in der Burgenlandliga gespielt, damit nicht so etwas passiert, was nun passiert ist. Solch ein Abstieg scheint in den Köpfen der Spieler festzusitzen. Vielleicht wäre im Sommer ein kleiner Umbau, eine Blutauffrischung im Kader sinnvoll gewesen. Im Nachhinein ist man immer schlauer.“

Ligaportal: Was sind die Stärken und Schwächen der Mannschaft?

Peck: „Die Schwächen waren, dass wir zu viele Tore bekommen haben, wobei wir das nicht allein der Abwehr anrechnen können, denn schon im Mittelfeld und im Sturm wurde zu wenig für die Defensive gearbeitet. Die Stärken der Mannschaft sind, dass wir trotz der wenigen Torchancen zu Toren gekommen sind.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Peck: „Herausragend war Tomas Stasik, der die Abwehr zusammengehalten hat, ansonsten sind wir zeitweise als Kollektiv gut aufgetreten.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Peck: „Wir haben Lukas Cambal und Patrik Sabo abgegeben, gekommen sind Oliver Augustini vom SC/ESV Parndorf 1919, Sebastian Toth von Neusiedl 1b und Julian Millner vom SC Breitenbrunn.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Peck: „Am 19. Januar haben wir mit dem Training begonnen und haben jeden Montag auf dem Kunstrasenplatz in Neusiedl trainiert. Ansonsten haben wir auf unserem Trainingsgelände die Übungen vollzogen.“

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz wird zum Saisonende angestrebt?

Peck: „In der momentanen Situation muss man demütig sein mit seinen Zielen, aber ein einstelliger Tabellenplatz sollte es schon werden. Bereits das erste Match in der Rückrunde gegen Breitenbrunn ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Auf jeden Fall wollen wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“