USC Wallern und Winden liefern sich 6 Tore Drama!

Am Sonntag traf in der 2. Runde der II. Liga Nord der Tabellenzwölfte USC Wallern vor heimischem Publikum auf den Tabellenachten FC Winden. USC Wallern verlor in Runde 1 mit 0:1 gegen Tadten, während FC Winden 2:3 gegen Gattendorf verlor . In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte kein Team das bessere Ende für sich. Beide Mannschaften mussten sich nach einem Unentschieden mit einem Punkt begnügen. Lange Zeit sah Winden in diesem Spiel wie der sichere Sieger aus, doch in den letzten Minuten gab man einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand.

Hannes Altenthaler bringt Winden ungewollt früh in Front

Die Partie begann mehr als spektakulär, eine Szene, die man definitiv nicht alle Tage sieht. Wallern Verteidiger Hannes Altenthaler versuchte den Ball zu klären per Fallrückzieher, doch der Ball landete im eigenen Tor! Wenig später hatte Winden zweimal Pech, eine gute Chance wurde von Wallern Goalie Schwarz zu Nichte gemacht, danach verletzte sich Windens Sascha Savoric schwer und musste raus, an dieser Stelle Gute Besserung! Wallern nutzte dann die Gunst der Stunde und traf durch Patrick Mayer zum Ausgleich, dieser hielt jedoch nicht lange, denn Nikolic traf aus abseitsverdächtiger Position zum 2:1, so ging es auch in die Pause.

Irres Finish in Wallern



Und auch die zweiten 45 Minuten sollten es in sich haben. Zunächst musste Wallerns Keeper Schwarz wieder 2 Mal retten, dies hätte bereits die Entscheidung für Winden sein müssen. Wenig später machte diese aber vermeintlich der starke Nikolic, doch Wallern warf am Ende alles nach vorne. Mayer stand in der 89.Minute nach einer Flanke goldrichtig alleine vor dem Tor und erzielte den Anschluss und wenig später war das Unmögliche plötzlich möglich, weite Flanke von rehak auf Mayer und der wuchtete den Ball in die Maschen per Kopf, 94 Minuten, 6 Tore, viel Drama, ein irres Spiel in Wallern!

"Nach dem 3:2 haben wir wieder an uns geglaubt, es war ein wahnsinniges Spiel. Ich möchte an dieser Stelle auch Genesungswünsche an den Windner Akteur platzieren", so Wallerns Obmann Stefan Michlits.

Die Besten: Michael Nikolic (Winden), Christoph Schwarz, Patrick Mayer (beide Wallern)

