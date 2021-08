Der UFC Pama holte sich die drei Punkte in Andau

Details Montag, 16. August 2021 07:01

Beide Mannschaften haben bereits ein Spiel in der II. Liga Nord gewonnen, wobei der FC Andau erst ein Spiel ausgetragen hat. Der UFC Pama hat gegen Tadten hauchdünn mit 1:0 gewonnen, aber ob das gegen die technisch versierte Truppe aus Andau reicht, wird sich herausstellen. Pama setzte sich nach einer kämpferisch hervorragenden Leistung mit 3:1 durch und ist weiter auf dem Vormarsch in Richtung Tabellenspitze.

Ein kampfbetontes Spiel nahm seinen Verlauf

Die Zuschauer bekamen von Beginn an ein kampfbetontes Spiel zu sehen, beide Mannschaften schenkten sich keinen Zentimeter Boden, so dass es in den ersten 15 Minuten keine zwingenden Torchancen gab. Ein Bilderbuch-Konter über drei Stationen landete bei Christoph Werdenich und der erzielte in der 15. Minute die 1:0 Führung für die Auswärtigen. Die Hausherren waren spielerisch die überlegene Mannschaft, konnten aber ihre vorhandenen Torchancen nicht in ein zählbares Ergebnis ummünzen. So wurden mit der knappen 1:0 Führung der Guttmann-Elf die Seiten gewechselt.

Hausherren waren optisch überlegen

In der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielgeschehen auf dem Platz, die Gäste kämpften um jeden Ball, Andau hatte die technisch besseren Spieler in ihren Reihen. In der 55. Minute ein scharfer Stanglpass von Marek Sabo in die Fünferbox und Markus Szegner wollte klären, schoss aber den Ball ins eigene Tor zum 1:1 Ausgleich. Nun wollten die Hausherren mehr und starteten gezielte Angriffe auf das Tor der Gäste und erspielten sich eine leichte Feldüberlegenheit. Aber die Auswärtigen steckten nicht zurück und als nach einen Seiteneinwurf ein Stanglpass zu Patrik Adamek kam, fackelte der nicht lange und netzte mit einem satten Schuss ins Eck zur 2:1 Führung für den UFC ein. Die Gäste bauten nun ein Bollwerk rund um den eigenen Strafraum auf, das die Hausherren nicht überwinden konnten und fast mit dem Schlusspfiff fiel das 3:1 für Pama, ein sehenswertes Tor durch Christoph Werdenich, der eine Maßflanke von Dalibor Gonda volley ins Kreuzeck versenkte, ein Treffer der Marke „Tor des Monats“ war der gelungene Abschluss einer guten Leistung der Auswärtigen.

Michael Guttmann, Trainer UFC Pama

„Hut ab vor meiner Mannschaft, die kämpferische Leistung war top, spielerisch haben wir noch Luft nach oben. Andau hat uns alles abverlangt, aber wir waren schlussendlich die abgezockte und effizient spielende Mannschaft und haben verdient gewonnen.“

Die Besten: Christoph Werdenich (ST), Andreas Werdenich (V) beide UFC Pama

