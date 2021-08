Gattendorf krallt sich vorerst die Tabellenspitze nach 2:0 Erfolg

Details Montag, 16. August 2021 07:00

Auch in der II.Liga Nord rollte der Ball am Wochenende wieder, das Spitzenspiel stieg diesmal im Norden, am Samstag begrüßte Gattendorf Winden, die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten von Gattendorf aus. Winden muss damit einen mehr oder weniger verpatzten Start in die neue Meisterschaft hinnehmen, Gattendorf hingegen liegt weiter im Plansoll und lacht von der Spitze herab.

Gattendorf legte gut los, hatte bereits früh das Spiel im Griff, bereits nach wenigen Minuten hätte Sebastian Schuber die frühe Führung erzielen können, doch der Offensive verpasste die Führung. Winden hatte offensiv wenig zu bieten, man kam nur schwer ins Spiel und die Hausherren hatten die Partie im Griff. Kurz vor der Halbzeit dann auch die Führung für Gattendorf, einen Ball konnte Winden Goalie Ostojic noch abwehren, den Nachschuss von Sebastian Schuber vom Elferpunkt aber nicht mehr, die verdiente Führung für die Gastgeber.

Entscheidung nach Einwurf

Im zweiten Durchgang erwarteten dann viele einen Sturmlauf der Gäste, doch Gattendorf hatte weiterhin alles im Griff, die Entscheidung fiel bereits kurz nach der Pause. Nach einem Einwurf war die Windner Defensive plötzlich völlig überrascht, Lukas Burian schoss danach trocken zum 2:0 ein. Winden versuchte es mit einem Sturmlauf, doch Gattendorf hatte das Spiel im Griff und so fuhr man am Ende einen relativ ungefährdeten Sieg ein. Die errungenen drei Zähler gingen für Gattendorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Gattendorf.

"Ohne wirklich viele Möglichkeiten erspielt zu haben, hatten wir das Spiel eigentich immer unter Kontrolle, der Sieg geht in Ordnung", so Gattendorfs Trainer Mag. Didi Bader.

Die Besten: Andreas Schulcz, Sebastian Schuber, Lukas Burian (alle Gattendorf)

II. Liga Nord: Gattendorf – FC Winden, 2:0 (1:0)

45 Sebastian Schuber 1:0

49 Lukas Burian 2:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!