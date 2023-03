Winden hält mit Dreier bei Gattendorf Anschluss an "Top drei"

Details Sonntag, 19. März 2023 09:24

Der als Favorit ins Match gegangene FC Winden brachte am Samstagnachmittag im Zuge des 14. Spieltages in der II. Liga Mitte einen 2:1-Auswärtserfolg über Gattendorf ins Trockene. Damit war das Match mit demselben Ausgang zu Ende gegangen wie das Hinspiel.

Zwei-Tore-Rückstand für Gattendorf nicht mehr wettzumachen

Ibrahim Kamasik brachte den Gast in der 24. Spielminute in Führung, was zur Folge hatte, dass die Gäste eine knappe Pausenführung auszuweisen hatten. Stefan Haider sorgte nach dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung in Minute 74, als er auf 2:0 für den Gast stellte. Zwar gelang den Hausherren in der 78. Minute durch Stefan Rossbach der Anschlusstreffer, doch läutete dieser kein Comeback mehr ein. Die Führung des FC Winden behielt Gültigkeit, schließlich strich man die Optimalausbeute gegen Gattendorf ein.

Gattendorf führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von FC Winden aus und brachte eine Verbesserung auf Platz vier ein. Die Saison von Winden verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat FC Winden nun schon acht Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst fünf Niederlagen setzte.

Nächster Prüfstein für Gattendorf ist UFC Pamhagen (Samstag, 15:30 Uhr). Winden misst sich am selben Tag mit Kittsee (17:00 Uhr).

II. Liga Nord: Gattendorf – FC Winden, 1:2 (0:1)

78 Stefan Rossbach 1:2

74 Stefan Haider 0:2

24 Ibrahim Kamasik 0:1

