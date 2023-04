Illmitz wird Favoritenrolle mit deutlichem Heimsieg über Pama gerecht

Details Sonntag, 02. April 2023 08:09

SK Pama blieb gegen FC Illmitz chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Auf dem Papier ging FC Illmitz als Favorit ins Spiel gegen SK Pama – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel wurde FC Illmitz mit 1:5 abgeschossen.

Freude über Ausgleichstreffer von kurzer Dauer

Für den Führungstreffer des Heimteams zeichnete Thomas Zwickl verantwortlich (11.). Wer glaubte, SK Pama sei geschockt, irrte. Christian Hafner machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (14.) und stellte auf 1:1. Lange aber wehrte die Freude nicht: Filip Kutaj machte in der 18. Minute das 2:1 von FC Illmitz perfekt. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Wolfgang Gmoser den Vorsprung der Hausherren auf 3:1 (43.). Mit der Führung für FC Illmitz ging es in die Kabine. Den Vorsprung des Favoriten ließ Zwickl in der 81. Minute anwachsen. Gmoser stellte schließlich in der 90. Minute den 5:1-Kantersieg für FC Illmitz sicher.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. FC Illmitz liegt nun auf Platz drei. Mit beeindruckenden 37 Treffern stellt FC Illmitz den besten Angriff der II. Liga Nord. Die Hausherren knüpfen mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Illmitz neun Siege, drei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen.

SK Pama findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die Defensive des Gasts muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 34-mal war dies der Fall. Sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat SK Pama derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für FC Illmitz ist USC Wallern (Sonntag, 16:00 Uhr). SK Pama misst sich am selben Tag mit Steinbrunn (16:30 Uhr).

II. Liga Nord: FC Illmitz – SK Pama, 5:1 (3:1)

90 Wolfgang Gmoser 5:1

81 Thomas Zwickl 4:1

43 Wolfgang Gmoser 3:1

18 Filip Kutaj 2:1

14 Christian Hafner 1:1

11 Thomas Zwickl 1:0

