Gelungenes Osterfest für Illmitz: 6:2 Sieg in Wallern

Details Montag, 10. April 2023 09:32

Am Sonntagnachmittag empfing der USC Wallern den Tabellendritten FC Illmitz zum Meisterschaftsspiel in der 17. Runde der II. Liga Nord. Die Hausherren weisen eine eklatante Heimschwäche auf, der letzte Heimsieg resultiert vom 30. September 2022. Um ein wenig dem Tabellenkeller zu entfliehen, benötigen die Hausherren dringend einen Sieg. Aber sie hatten nicht mit der Illmitzer Spiellaune gerechnet, welchen die Elf von Trainer Markus Tschida an den Tag legte. Thomas Zwickl und Christian Salzl bewiesen sich als fleißige Osterhasen und legten Wallern zusammen fünf Eier ins Nest.

Illmitz drehte nach 20 Minuten auf

Der Ostersonntag ist ein Fußballfest im Seewinkel, über 650 Zuschauer sind ins Stadion gekommen und hatten es nicht bereut, sofern sie Anhänger von Illmitz waren. In den ersten zwanzig Minuten sah es gar nicht nach einem Schützenfest der Gäste aus, die Hausherren gingen in der vierten Minute durch Marcel Jass mit 1:0 in Führung und waren den ersten 25 Minuten die bessere Mannschaft. Mit dem Ausgleichstreffer von Christian Salzl in der 29. Minute, ein raffiniert geschossener Freistoß über die Mauer, änderte sich die Lage gewaltig, denn nun kamen die Illmitzer so richtig in Fahrt. Bereits fünf Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Heimischen, Christian Salzl spielte einen Stanglpass in den Fünfmeterraum und Wolfgang Gmoser bedankte sich mit dem 2:1 Führungstreffer. Der 3:1 Treffer in der 39. Minute war ein Duplikat des vorhergegangenen Treffers, wieder ein Stanglpass von Christian Salzl in die Box und dieses Mal war es Thomas Zwickl, der das Spielgerät im Kasten der Einheimischen unterbrachte. Mit der klaren 3:1 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Der Torreigen ging weiter

Kaum hatten die Spieler ihre Positionen auf dem Platz wieder eingenommen, ging es erneut weiter mit dem Torreigen, ein Pass in die Tiefe und Thomas Zwickl blieb der Sieger im 1:1 Duell mit dem Goalie der Heimischen und erhöhte auf 4:1. (47.) Das 5:1 entsprang aus einem schönen Angriff in der 58. Minute, den Christian Salzl mit einem scharfen Schuss vollendete. In der 74. Minute kamen die Hausherren durch Patrick Mayer zu einer Ergebniskorrektur zum 2:5 und last, but not least war es wieder Thomas Zwickl, der mit seinem dritten Treffer in der Nachspielzeit den 6:2 Endstand fixierte.

Stimme zum Spiel

Markus Tschida, Trainer FC Illmitz:

„Mit diesem hohen Sieg haben wir heute nicht gerechnet, denn wir haben 2009 das letzte Mal in Wallern gewonnen. Natürlich bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden, da wir uns nun auf den zweiten Platz des Rankings positioniert haben.“

