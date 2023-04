Später Ausgleichstreffer ermöglicht Pamhagen Punktgewinn beim FC Illmitz

Details Sonntag, 16. April 2023 19:10

Im Spiel FC Illmitz gegen UFC Pamhagen trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis, als man sich im Zuge der 18. Runde in der II. Liga Nord gegenüberstand. Die Gäste erwiesen sich gegen FC Illmitz als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 2:2 geendet hatte.

Spannend bis zum Schluss

Thomas Zwickl brachte Pamhagen in der 28. Minute ins Hintertreffen. Für das 1:1 von UFC Pamhagen zeichnete Manuel Schopf verantwortlich (37.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Wolfgang Gmoser machte in der 49. Minute das 2:1 von FC Illmitz perfekt. Der Treffer, der Schopf in der 90. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Schließlich gingen FC Illmitz und Pamhagen mit einer Punkteteilung auseinander.

Sicherlich ist das Ergebnis für FC Illmitz nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des Gastgebers stets gesorgt, mehr Tore als FC Illmitz (45) markierte nämlich niemand in der II. Liga Nord. Zehn Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto.

UFC Pamhagen holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Mit 23 Punkten auf der Habenseite steht Pamhagen derzeit auf dem siebten Rang. Sechs Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für FC Illmitz ist Tadten (Samstag, 18:00 Uhr). UFC Pamhagen misst sich am selben Tag mit Steinbrunn (16:30 Uhr).

II. Liga Nord: FC Illmitz – UFC Pamhagen, 2:2 (1:1)

90 Manuel Schopf 2:2

49 Wolfgang Gmoser 2:1

37 Manuel Schopf 1:1

28 Thomas Zwickl 1:0

