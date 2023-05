Slezak-Doppelpack und Lucky Punch bringen Deutsch Jahrndorf drei Punkte bei Pama

Details Samstag, 13. Mai 2023 23:35

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Deutsch Jahrndorf mit 2:1 am Samstag gegen UFC Pama für sich entschied. Dabei musste ein später Siegtreffer für die Gäste herhalten. Der knappe 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Deutsch Jahrndorf Glücksgefühle beschert.

Später Treffer zum 1:2

Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Michal Slezak für die Gäste zur Führung (45.). Zur Pause reklamierte Deutsch Jahrndorf eine knappe Führung für sich. In der 64. Minute erzielte Imre Lesko das 1:1 für UFC Pama. Für Deutsch Jahrndorf endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Slezak in der Nachspielzeit erfolgreich war und mit seinem Doppelpack das 1:2 sicherstellte. Letzten Endes ging Deutsch Jahrndorf im Duell mit UFC Pama als Sieger hervor.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und UFC Pama rangiert in der Tabelle im unteren Mittelfeld. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gastgebern das Problem. Erst 27 Treffer markierte UFC Pama – kein Team der II. Liga Nord ist schlechter. UFC Pama verbuchte insgesamt fünf Siege, zehn Remis und sieben Niederlagen. Nur einmal ging man in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Trotz des Sieges bleibt Deutsch Jahrndorf auf Platz zwei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Deutsch Jahrndorf ist die funktionierende Defensive, die erst 21 Gegentreffer hinnehmen musste. Deutsch Jahrndorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Sechs Spiele ist es her, dass der Gast zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am kommenden Samstag tritt UFC Pama bei FC Illmitz an, während Deutsch Jahrndorf einen Tag zuvor FC Winden empfängt.

II. Liga Nord: UFC Pama – Deutsch Jahrndorf, 1:2 (0:1)

92 Michal Slezak 1:2

64 Imre Lesko 1:1

45 Michal Slezak 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei