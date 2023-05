Schmeichelhaftes Remis für Kittsee in Wallern

Details Montag, 08. Mai 2023 09:01

Der USC Wallern empfing am Sonntagnachmittag den SC Kittsee zum Meisterschaftsspiel in der 21. Runde der II. Liga Nord. Die Hausherren benötigen nach einer Niederlagenserie von vier Matches wieder unbedingt Punkte, um ein wenig Luft im Tabellenkeller zu bekommen. Um die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu bringen, holte man Rene Hoffmann als neuen Trainer und man konnte heute nach einer ausgezeichneten Leistung wenigstens einen Punkt gegen den SC Kittsee holen, obwohl ein Dreier durchaus möglich gewesen wäre.

Hausherren waren überlegen

Von Beginn an nahmen die Hausherren das Zepter in die Hand und beherrschten das Spiel. In der 11. Minute gab es ein Handspiel im Strafraum der Gäste, Schiedsrichter Fatih Tekel zeigte sofort auf den Punkt, aber Patrick Mayer schoss den Penalty so schwach, dass ihn Goalie Manuel Schiszler halten konnte. In den darauffolgenden Minuten ist es wieder der Torwart der Gäste, der einen Kracher von Marcel Jass unschädlich machte und nach einem Schuss von Filip Kusalik mit einer Glanzparade das Spielgerät in den Corner lenkte. Die Gäste kamen gelegentlich vor das Tor der Hausherren, hatten aber keine zwingenden Torchancen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Ein Treffer für Kittsee aus dem Nichts

Nach dem Wiederanpfiff benötigten die Hausherren einige Zeit, um wieder ins Spiel zu kommen. In der 64. Minute eine Großchance von Marcel Jass auf Zuspiel von Patrick Mayer, das Leder streicht aber knapp über die Latte des Gehäuses der Gäste. Das 1:0 der Auswärtigen in der 68. Minute fiel aus dem Nichts, in einer Drangperiode der Heimischen kam Juraj Fuska an den Ball und schoss das Leder aus spitzem Winkel zur 1:0 Führung in die Maschen der Hausherren. Nun begann der große Spielerwechsel, beide Teams wollten frische Kräfte bringen, Wallern um doch noch einen Punkt zu retten, Kittsee um die Defensive zu verstärken. In der 83. Minute wurden die Gastgeber für ihren unermüdlichen Einsatz belohnt, als Oliver Theiler eine Granate im Kreuzeck des Kastens der Gäste zum 1:1 Ausgleich versenkte.

Stimme zum Spiel

Rene Hoffmann, Trainer USC Wallern:

„Chancen mäßig war es ein 7:1 für uns, es war schon fahrlässig, was meine Mannschaft an Chancen vergeben hat, sogar einen Elfmeter haben wir verschossen. Wenn man in der rue de la Gack ist, dann ist man in der rue de la Gack. Vergangene Woche sind wir in Winden in Schönheit gestorben. Für meine Mannschaft heißt es, weiterzukämpfen und wenn möglich, am kommenden Wochenende in Mönchhof einen Sieg zu verbuchen.“

