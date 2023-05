"Sechs-Punkte-Spiel" im Tabellenkeller: Wallern ringt Mönchhof nieder

Details Samstag, 13. Mai 2023 23:55

USC Wallern kam am Samstag zu einem 4:2-Erfolg gegen Mönchhof, als man einander im Rahmen der 22. Runde begegnete. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das Wallern am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Schritt in Richtung Klassenerhalt?

Der Gast ging durch Sebastian Pichler in der 30. Minute in Führung. Komfortabel war die Pausenführung von USC Wallern nicht, aber immerhin ging Wallern mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Stanislav Morhac erhöhte den Vorsprung von USC Wallern nach 47 Minuten auf 2:0. Ladislav Pecko verkürzte für Mönchhof später in der 61. Minute auf 1:2. Pichler schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (66.). Das 2:3 von Mönchhof bejubelte Vinay (81.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Filip Kusalik, der das 4:2 aus Sicht von Wallern perfekt machte (89.). Im Endeffekt kassierte Mönchhof gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage.

In der Schlussphase der Saison befindet sich die Heimmannschaft in der Tabelle über dem ominösen Strich. Mönchhof musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Mönchhof insgesamt auch nur vier Siege und sechs Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Mönchhof die dritte Pleite am Stück.

USC Wallern liegt im Klassement nun auf Rang zwölf. Wallern bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und zwölf Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist USC Wallern wieder in der Erfolgsspur.

Am kommenden Donnerstag tritt Mönchhof bei UFC Pamhagen an, während Wallern zwei Tage später Wimpassing empfängt.

II. Liga Nord: Mönchhof – USC Wallern, 2:4 (0:1)

89 Filip Kusalik 2:4

81 Vinay Vinay 2:3

66 Sebastian Pichler 1:3

61 Ladislav Pecko 1:2

47 Stanislav Morhac 0:2

30 Sebastian Pichler 0:1

