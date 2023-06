Halbturn nach dramatischem 4:4 bei Pamhagen Meister der II. Liga Nord

Details Samstag, 03. Juni 2023 20:23

Am Samstagnachmittag fixierte Halbturn im Zuge der 25. Runde der II. Liga Nord gegen den UFC Pamhagen nach einem hochspannenden 4:4-Remis den Meistertitel. Auf eigenem Platz hatte Halbturn das Hinspiel mit 2:1 gewonnen.

Nichts für schwache Nerven...

Die Führung des Tabellenführers stellte Marco Philip Hoffmann sicher. Der Angreifer traf vor 250 Zuschauern zum 1:0 - nach perfektem Aufbauspiel und idealem Querpass war das Finalisieren des Spielzuges eine leichte Übung für den Gäste-Akteur (11.). Pamhagen hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte den Ausgleich (16.) in Person von Adam Gabor Szalai. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte neuerlich Marco Philip Hoffmann in der 19. Minute, der sich wunderbar durchgetanzt und staubtrocken vollendet hatte. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Halbturn einen knappen Vorsprung herausgespielt. Für das 2:2 von UFC Pamhagen zeichnete David Fleischhacker verantwortlich (74.). Dass Halbturn in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Dreifach-Torschütze Hoffmann, der in der 76. Minute zur Stelle war und nur Sekunden nach dem Ausgleich die Gäste-Führung wiederherstellte. Der Gast traf etwas später zum 4:2 (86.) durch Luka Knöbl - damit schien die Messe für viele bereits gelesen. Doch Pamhagen hatte im Abspann noch ein doppeltes Ass im Ärmel: Manuel Schopf schoss für Pamhagen in der 87. Minute das dritte Tor. Das Heimteam glich nur wenig später aus (89.), Oliver Thüringer markierte das 4:4 in einem unglaublichen Match. Am Schluss sicherte sich UFC Pamhagen gegen Halbturn einen Zähler.

Pamhagen befindet sich am 25. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte.

Nach 25 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Halbturn 55 Zähler zu Buche. 56 Tore – mehr Treffer als Halbturn erzielte kein anderes Team der II. Liga Nord. Der Titel ist daher eingetütet.

Nächster Prüfstein für Pamhagen ist SK Pama (Samstag, 17:30 Uhr). Halbturn misst sich am selben Tag mit Tadten (17:00 Uhr).

II. Liga Nord: UFC Pamhagen – Halbturn, 4:4 (1:2)

89 Oliver Thueringer 4:4

87 Manuel Schopf 3:4

86 Luka Knoebl 2:4

76 Marco Philip Hoffmann 2:3

74 David Fleischhacker 2:2

19 Marco Philip Hoffmann 1:2

16 Adam Gabor Szalai 1:1

11 Marco Philip Hoffmann 0:1

