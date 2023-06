Wichtige drei Punkte für USC Wallern im Kampf gegen den Abstieg

Details Montag, 05. Juni 2023 09:28

Der USC Wallern empfing am Sonntagnachmittag den SK Pama zum Meisterschaftsspiel der 25. Runde in der II. Liga Nord. Für die Hausherren war diese Begegnung von essenzieller Bedeutung, denn nur mit einem vollen Erfolg kann man den Abstieg vermeiden. Das Team von Trainer Rene Hoffmann spielte mit vollem Einsatz und Hingabe, auch wenn die beiden erzielten Tore aus Elfmetern entstanden sind, war es ein verdienter Sieg.

Kampfbetonte erste Halbzeit

Die Spieler boten den Zuschauern eine rassige, spannende Partie, in der beide Mannschaften gewinnen wollten. Dementsprechend war auch der Einsatz in diesem kampfbetonten Spiel. In den ersten 30 Minuten dominierten die Hausherren auf dem Rasen und kamen durch Patrick Mayer zu einer hochkarätigen Torchance, Marcel Jass traf nur das Aluminium. In der 38. Minute kamen die Gäste zu ihrem ersten gefährlichen Angriff über die Seite, zwei Spieler der Heimischen wurden überspielt, ein zielgenauer Stanglpass zu Juraj Czibula und der braucht nur noch das Leder über die Torlinie zur 1:0 Führung der Gäste schieben. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es keine weiteren bemerkenswerten Aktionen, sodass mit der knappen Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Zwei Elfmeter für den Wallener Sieg

Nach der Halbzeitansprache von Trainer Hoffmann kamen die Spieler der Hausherren voller Elan und Leidenschaft auf den Rasen zurück und erspielten sich sofort eine Überlegenheit. In der 66. Minute dringt Simon Steiner in den Strafraum ein und wird von einem Verteidiger der Gäste gefoult. Schiedsrichter Markus Kouba zeigte sofort auf den Punkt und den Penalty verwandelte Stanislav Morhac bombensicher zum 1:1 Ausgleich. Die Hausherren drängten weiter auf den Führungstreffer und in der 90. Minute gab es wieder einen Penalty, dieses Mal wegen eines Handspieles im Strafraum und wieder trat Stanislav Morhac an und der Ball flog für den Goalie der Gäste unhaltbar in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. Mit diesem Sieg haben sich die Hausherren etwas aus der Gefahrenzone absetzten können.

Stimme zum Spiel

Rene Hoffmann, Trainer USC Wallern:

„Ich kann nur sagen, Hut ab vor dieser Mannschaft, wir haben in den letzten fünf Matches zehn Punkte geholt und den Kampf gegen den Abstieg angenommen. Besonders stolz bin ich auf meine Mannschaft, in der heute neun einheimische Spieler und nur zwei Legionäre gespielt haben.“

