Gols feiert knappen Heimerfolg über SK Pama

Details Samstag, 23. September 2023 19:45

Gols fügte SK Pama am Samstag die erste Saisonniederlage bei und siegte an Spieltag sechs in der II. Liga Nord mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Krikler bringt die Entscheidung

SK Pama geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Fabian Ziniel das schnelle 1:0 für Gols erzielte. Jakub Hronec beförderte das Leder zum 1:1 von SK Pama in die Maschen (33.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft in einem ausgeglichenen Unterfangen die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Pascal Krikler versenkte die Kugel zum 2:1 (53.). Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte Gols schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Mit dem Dreier sprang der Gastgeber auf den vierten Platz der II. Liga Nord.

SK Pama rutschte mit dieser Niederlage auf den sechsten Tabellenplatz ab.

Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat Gols momentan auf dem Konto.

II. Liga Nord: Gols – SK Pama, 2:1 (1:1)

53 Pascal Krikler 2:1

33 Jakub Hronec 1:1

9 Fabian Ziniel 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.