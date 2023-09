Wimpassing verliert Spitzenspiel bei Tadten

Details Freitag, 22. September 2023 23:08

Tadten fügte Wimpassing am Freitag die erste Saisonniederlage bei und siegte an Spieltag sechs in der II. Liga Nord mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Anschlusstreffer kommt zu spät

225 Zuschauer sahen, wie Mario Sack in der 36. Minute das 1:0 für Tadten markierte - er traf inmitten einer Drangperiode aus kurzer Distanz flach ins kurze Eck. Zur Pause wusste das Heimteam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Tadten führt zur Halbzeit mit 1:0 - In einem rassigen und torchancenreichen Spielen, führen die Gastgeber nach den ersten 45 Minuten dank eines Treffers von Mario Sack knapp aber verdient. sebi08, Ticker-Reporter

Das 2:0 für Tadten stellte Mario Sack sicher, der den Keeper umkurvte und auf rechts aus spitzem Winkel traf - Doppelpack. In der 75. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Bastian Rubens Bauer verkürzte für Wimpassing später in der 83. Minute auf 1:2 mit einem Abschluss ins rechte untere Eck nach Spielzug über rechts. Schließlich sprang für Tadten gegen Wimpassing ein Dreier heraus.

Tadten schlägt Wimpassing mit 2:1 - Zur Halbzeitpause führten die Gastgeber nach einem Tor von Mario Sack mit 1:0, der Kapitän legte dann im zweiten Spielabschnitt noch einen nach. Durch den eingewechselten Bastian Rubens Bauer kamen die Gäste zum Anschlusstreffer - zu mehr reichte es aber trotz langer Nachspielzeit nicht mehr, die Gäste hatten in Minute 91. noch eine große Kopfballchance, konnten diese aber nicht nutzen. Somit wachsen drei immens wichtige Punkte auf das Konto der Tadtner, die somit an Wimpassing vorbeiziehen und vorerst am zweiten Tabellenrang steht. sebi08, Ticker-Reporter

Mit beeindruckenden 14 Treffern stellt Tadten den besten Angriff der II. Liga Nord. Nur einmal gab sich Tadten bisher geschlagen. Tadten ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nur einmal ging Wimpassing in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit diesem Sieg zog Tadten am Gast vorbei auf Platz zwei. Wimpassing fiel auf die dritte Tabellenposition.

II. Liga Nord: Tadten – Wimpassing, 2:1 (1:0)

83 Bastian Rubens Bauer 2:1

75 Mario Sack 2:0

36 Mario Sack 1:0

