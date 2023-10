Kittsee kassiert überraschende Pleite bei Schlusslicht Gattendorf

Details Samstag, 14. Oktober 2023 19:53

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte Kittsee gegen Gattendorf kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 2:3-Niederlage. Gattendorf gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Die Partie ging an Spieltag 9 über die Bühne.

Kehrwende nach der Pause

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Michael Wernecker sein Team in der 18. Minute, als er auf 0:1 stellte. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Das 1:1 von Gattendorf stellte Ivan Palo sicher (54.). Marc Redl brachte Kittsee per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 64. und 88. Minute vollstreckte. Mit dem 2:3 gelang Wernecker ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Gattendorf Kittsee 3:2.

Gattendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit lediglich sechs Zählern aus neun Partien steht Gattendorf auf dem Abstiegsplatz. Mit 21 Toren fing sich Gattendorf die meisten Gegentore in der II. Liga Nord ein. Gattendorf fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. In den letzten fünf Begegnungen holte Gattendorf insgesamt nur fünf Zähler.

Bei Kittsee präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Die überraschende Pleite hatte für den Gast keine Folgen in der Tabelle. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Kittsee derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Kittsee nur sechs Zähler.

Am kommenden Samstag tritt Gattendorf bei Gols an, während Kittsee einen Tag zuvor UFC Pamhagen empfängt.

II. Liga Nord: Gattendorf – Kittsee, 3:2 (0:1)

90 Michael Wernecker 3:2

88 Marc Redl 3:1

64 Marc Redl 2:1

54 Ivan Palo 1:1

18 Michael Wernecker 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.