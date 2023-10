Pamhagen sichert sich in Unterzahl Seewinkelderby-Sieg gegen Tadten

Details Samstag, 14. Oktober 2023 19:55

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen UFC Pamhagen und Tadten an diesem neunten Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Derby bot vor 400 Zuschauern hohen Unterhaltungswert.

Hoher Unterhaltungswert von vorne weg

Thomas Regner war vor 400 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (32.), als seine Hereingabe vom Torwart ins eigene Gehäues abgelenkt wurde. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Stefan Andert im Eins-gegen-Eins aus Nahdistanz auf Seiten von Pamhagen das 1:1 (40.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Roman Sabler mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Tadten, indem er aus kurzer Distanz flach einnetzte und die Kehrwende Einzug halten ließ. UFC Pamhagen nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Pamhagen führt zur Pause in diesem Derby mit 2:1 -> In den ersten fünfzehn Minuten ist quasi nichts passiert. Danach war Tadten drückend überlegen und ging durch einen Riesenpatzer vom Heim-Keeper verdient in Führung. Etwa zehn Minuten vor Schluss der ersten Hälfte konnte Pamhagen in Person von Stefan Andert aus dem Nichts ausgleichen und dann durch Roman Sabler das Spiel sogar drehen. Zwei Chancen - zwei Tore für die Heimmannschaft, das ist Effizienz. sebi08, Ticker-Reporter

Regner ließ sich in der 66. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für Tadten. Nach feinem Pavic-Zuspiel traf er ins rechte untere Eck zum Ausgleich. Andert, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 68. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog - die Heimischen damit in Unterzahl. Alan Kovac brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von Pamhagen über die Linie (82.) und verwertete einen Stangler von rechts butterweich. Schließlich strich UFC Pamhagen die Optimalausbeute gegen Tadten ein.

Der UFC Pamhagen gewinnt das Seewinkelderby gegen UFC Tadten in Unterzahl mit 3:2. Nachdem es 2:1 zur Pause gestanden war, war die zweite Halbzeit zerfahren. Tadten konnte ausgleichen, ca. 10 Minuten vor Schluss erzielte Alan Kovac den Lucky Punch für Pamhagen. Überschattet wurde die zweite Halbzeit von zahlreichen Fehlern (alle Entscheidungen für Pamhagen) und Unsportlichkeiten des SR-Teams. sebi08, Ticker-Reporter

Mit dem Dreier sprang Pamhagen auf den achten Platz der II. Liga Nord. Das Heimteam musste schon 18 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat UFC Pamhagen derzeit auf dem Konto.

Trotz der Niederlage belegt Tadten weiterhin den fünften Tabellenplatz. Erfolgsgarant des Gasts ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 21 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Tadten verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Pamhagen tritt am Freitag, den 20.10.2023, um 19:30 Uhr, bei Kittsee an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt Tadten FC Andau.

II. Liga Nord: UFC Pamhagen – Tadten, 3:2 (2:1)

82 Alan Kovac 3:2

66 Thomas Regner 2:2

43 Roman Sabler 2:1

40 Stefan Andert 1:1

32 Thomas Regner 0:1

