Klare Sache für SK Pama gegen Breitenbrunn am Sonntag

Breitenbrunn konnte SK Pama nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. SK Pama ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Breitenbrunn einen klaren Erfolg. Die Partie ging an Spieltag acht über die Bühne.

Doppelschlag zum Start als Wegbereiter

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SK Pama bereits in Front. Juraj Czibula markierte in der dritten Minute die Führung. Gleich im Zuge des ersten Vorstoßes gelang den Hausherren damit der erste Tagestreffer. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Christian Hafner (7.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Radovan Nosko stellte schließlich in der 83. Minute den 3:0-Sieg für SK Pama sicher. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SK Pama Breitenbrunn 3:0.

Am kommenden Sonntag trifft SK Pama auf Wimpassing, Breitenbrunn spielt tags zuvor gegen FC Illmitz.

II. Liga Nord: SK Pama – Breitenbrunn, 3:0 (2:0)

83 Radovan Nosko 3:0

7 Christian Hafner 2:0

3 Juraj Czibula 1:0

